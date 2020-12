Co pro vás první extraligová nula znamená?

Pocity jsou krásné. Zvláště tady na severu v Litvínově, protože já kousek odtud působil sedm let v Chomutově a stále je to pro mě v hlavě takové trošku derby (úsměv). Jsem rád, že jsem to zvládl já i tým a ukončili jsme černou sérii, která nebyla moc příjemná.

Pro vás to byl dvanáctý extraligový start. Nečekal jste tedy příliš dlouho na první nulu.

Já už se mohl dočkat ve druhém zápase tady v Litvínově, když jsem ale pak dostal gól půl minuty před koncem v naší přesilovce pět na tři, když na mě ujeli dva na nikoho, takže už to mohlo být i dříve, ale samozřejmě jsem obrovsky šťastný, že to nakonec vyšlo.

Burcoval jste spoluhráče, aby se to už neopakovalo a na nulu konečně dosáhl?

Ne, ne. Kdybych na to moc myslel, tak bych ten gól určitě dostal. Snažil jsem se prostě na to nemyslet, vůbec jsem nevytvářel na kluky tlak a myslím, že to zvládli výborně.

Jaký to byl v Litvínově zápas pro brankáře? Dvě třetiny jste v zápřahu příliš nebyl. V poslední už jste si zachytal.

Je to pravda. První dvě třetiny nebyly moc střely, ale zato domácí měli šance. Musel jsem se v bráně udržovat, abych neprochladl a nepropadla mi tam třeba nějaká vzdálená střela.

Pro vás to byl teprve čtvrtý zápas v sezoně. Jak jste si ho užil z pohledu toho, že nejste tolik vytížený?

Užívám si každý zápas, zvlášť když zápasů nemám tolik. Jdu do každého zápasu na sto procent a snažím se odvádět, co nejlepší práci.

Jaké to vůbec pro vás je chytat extraligu? Vyzkoušel jste si to v Chomutově, ale v Plzni to asi bude něco jiného, když tým je zvyklý především na výhry.

Je to pravda, v Plzni je vítězná mentalita. Já jsem za to obrovsky rád, že můžu v Plzni být.

Jak fungujete ve dvojici s Dominikem Frodlem?

Nemůžu si vůbec stěžovat. Dominik je výborný parťák a já musím zaklepat (klepe si na roušku), že jsem měl štěstí na všechny parťáky a Dominik to opět potvrzuje, že je výborný kluk a výborný brankář. I dnes během celého zápasu jsem ho slyšel, jak mě podporuje a burcuje kluky, hlavně na konci ať to pro mě udrží. Za to jsem obrovsky šťastný.