„V první třetině byla velká škoda, že jsme nedali šanci na 3:0. To byla opravdu smůla. Dostali jsme tam místo toho gól na kontaktních 2:1. Byl to nešťastný gól, když šel sám jeden hráč do nás čtyřech. Ve druhé třetině byl Chomutov jasně lepší. My jsme se báli po tom inkasovaném gólu hrát. Pak jsme se opět dokázali prosadit a přestali jsme hrát. To se nám stává vždy, když dáme gól a dostaneme se do vedení. Nevím, co se nám honí hlavou. Musíme se z toho poučit a příště se toho vyvarovat,“ viděl dvougólový mostecký střelec Štěpán Urbánek.

Kotel chomutovských fanoušků na stadionu v Mostě.Zdroj: Tomáš Urban

Piráti si opět přivezli v zádech věrný kotel fanoušků. „V první řadě bych chtěl poděkovat fanouškům, že přijeli v takovém počtu, celý zápas věřili a podporovali nás. Výsledek zápasu se nerodil lehce, mysleli jsme si, že to půjde samo. Ve druhé třetině jsme byli aktivní a agresivní, což jsme vyjádřili i gólově, ale neuděláme to v první třetině, neumíme na soupeře nastoupit. Soupeři jsme tím dali šanci a nechali jsme ho nadechnout. Proti nám nikdo nezaleze a neporazí se sám, my musíme soupeřům vnutit hru, kterou chceme. Zaplať pánbůh, že jsme v prodloužení rozhodli a bereme dva body,“ hodnotil pirátský kouč Kamil Koláček.