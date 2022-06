Severočeské týmy z nového herního formátu zase tak nadšené nejsou.

„Mně se to úplně nelíbí. Z našeho pohledu měl být ten počet týmů v obou skupinách vyvážený. Tohle je nešťastné rozhodnutí, ale samozřejmě to respektujeme. Pokud chceme dojít co nejdál, musíme respektovat nejen soupeře, ale i systém.. Podle nás by byla nejspravedlivější varianta tří skupin, západ, střed a východ, počtově srovnaných po devíti mužstvech. Ani varianta dvou konferencí nám nebyla proti srsti, ale v obou skupinách měl být stejný počet týmů,“ má jasno Jan Čaloun, sportovní jednatel ústeckého Slovanu.

„Určitě to bude zajímavější pro diváky. Samozřejmě narostou kilometry při venkovních zápasech. Já osobně byl pro variantu čtyř skupin po sedmi týmech. Jenže to by Písek, Tábor a Příbram musely hrát skupinu se severní Moravou. To by nebylo fér,“ zdůraznil Jan Havlíček, manažer HC Děčín.

Je pravda, že fanoušci se mají v této druholigové sezoně opravdu na co těšit. Čeká je řada zajímavých derby zápasů, ale také zkušená jména na hokejové ploše.

„Jak jsem řekl, pro diváky to bude atraktivní. Ve skupině máme řadu kvalitních a ambiciózních týmů. Soutěž bude rozhodně zajímavá,“ má jasno Havlíček, který se také vyjádřil k údajné účasti Bíliny.

„Vzhledem k tomu, že tam seděl Míra Kanys, tak to hodně napovídá. Buď se to bude hrát v Kadani nebo Bílině,“ dodal.

V Mostě jsou naopak s modelem pro novou druholigovou sezonu poměrně spokojeni.

„V naší skupině bude hodně zajímavá konkurence. Myslím, že druhá liga získá na kvalitě a to nejen z pohledu počtu týmů, ale také hráčů, kteří budou za jednotlivé kluby hrát. Nováček z Chomutova bude zajímavý duem Hübl a Lukeš. My se na tyto souboje těšíme, čekají nás už v přípravných zápasech,“ konstatoval Vladimír Kubík, šéf Mosteckých Lvů.

Naopak velká nespokojenost je patrná z Jablonce. Vedení tamních Vlků kroutí nad rozdělením celků nechápavě hlavou.

„Tím, že jsme výkonnostní hokej, si hrajeme na něco, co nejsme. Budeme hrát celostátní soutěž při enormně zvýšených nákladech na kilometry, ale také na rozhodčí a další. Řítíme se do něčeho, co neumíme odhadnout, jak to dopadne. My budeme jezdit k soupeřům po celých Čechách. Vychází nám to kolem deseti tisíc kilometrů za sezónu. To je jednou takový nárůst. Vím dnes už o minimálně jednom mužstvu, které do soutěže II. ligy nenastoupí a je přihlášené. Když jsem mluvil s dalšími osmadvaceti zástupci hokejových klubů, tak jsem zjistil, že jsme opět nejhůř podporované mužstvo ve druhé lize. Na áčko mužů nedostaneme vůbec nic," zlobil se David Bartel, šéf jabloneckých Vlků.