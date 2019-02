Liberec - Liberečtí hokejisté nedali soupeři z Chomutova sebemenší šanci. Vyhráli jednoznačně a upevnili si první příčku v nejvyšší hokejové soutěži.

Liberečtí Tygři zničili Chomutov 7:2 | Foto: Roman Dušek

Začátek utkání patřil překvapivě Chomutovu. Ten měl dvě velké šance, ale skvěle chytající Will obě šance pochytal. A i když Chomutov dokázal rychle zareagovat na vedoucí gól Ordoše, tak od 11. minuty začala úřadovat liberecké ofenzíva. Ordoš a Kvapil zařídili v první části vedení 3:1 a do kabin se šlo za dvoubrankového náskoku pro Tygry.

Dvougólový náskok nakopl sebevědomí Libereckých, kteří ve druhé periodě jednoznačně dominovali. Poté, co Valský navýšil náskok na začátku druhé čásit, sáhli Piráti k výměně brankáře. Petersa nahradil teprve devatenáctiletý Dominik Pavlát. Mladý brankář se ale v brance dlouho neohřál a musel hned třikrát tahat kus černé pryže ze své sítě. Postupně se prosadili Lenc a dvakrát Filippi. Chomutov byl zralý na ručník. Bílí Tygři měli spoustů dalších šancí, a Piráti mohli být rádi, že po druhé třetině svítilo skóre "pouze" 1:7.

Téměř 6500 diváků sledovalo ve třetí části klidnou hru. Bílí Tygři nikam nepospíchali, měli zápas zcela pod kontrolou a i přes to, že třetí periodu prohráli, nic to nezměnilo na jejich jasné výhře. Gólový účet Liberce se tak zastavil na čísle 7. Zároveň brankář Tygrů Roman Will pokračuje ve skvostné formě. Z posledních čtyři zápasů inkasoval pouhé tři branky.