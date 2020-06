„Vzhledem k tomu, že sezóna skončila hodně brzo, je parádní věc, že můžeme už teď na led. Věřím, že to klukům prospěje,“ říká na klubovém webu Kamil Koláček.

Piráti ročníků 2004 a 2005 mají kolem tréninků nabitý program, už po úvodním ledu je čekala fáze v posilovně. A to není všechno.

„Do 3. července pojedeme stejným systémem, jaký máme nastavený teď. Třikrát ráno na ledě, pětkrát odpoledne někde venku, chodíme na gympl a hřiště, pátek by měl zůstat Bezručák anebo podobný běh,“ popisuje hlavní kouč. „Potom bychom se měli sejít 20. července a už začít normálně na ledě.“

V nouzovém stavu se akademie i mladší kategorie připravovaly podle instrukcí kondičního kouče Jiřího Matýska a svých kmenových trenérů. V takovém režimu jely přibližně od poloviny března, až do prvních společných tréninků, které umožnilo postupné uvolňování vládních nařízení.

„Na každém tréninku je vidět únava už po deseti minutách, ale jsou to jenom herci,“ směje se dlouholetý Pirát. „Myslím, že to zvládají bez problému. Mají věk, jaký mají, takže je potřeba občas zakřičet a šlápnout po nich, ale teď určitě nejsme ve stádiu, že bychom museli řvát,“ upozorňuje trenér, jenž nově spolupracuje s Angelem Krstevem.

Bývalý řízný obránce tímto angažmá začíná trenérskou kariéru, a vhodně tak doplnil bývalého střelce. „Sedli jsme si dobře, ale až čas ukáže, jaké to bude spojení. Směrem k dovednostem Angel bude mít na starosti obránce a já útočníky. Plus určitě bude mít prostor i do normálního tréninku, aby ho vedl,“ přibližuje rozdělení v tréninku.

Kromě trenérské práce jako takové, je pro Angela Krsteva nový i celý tým. „Myslím, že ke klukům zapadl dobře. Umí udělat legraci, ale zvládne i zařvat. Spoustu jmen už si pamatuje, a to jsem měl u některých problém i já, jak byli všichni na ledě zase stejní. Venku už bych řekl, že neví jenom ojediněle. Normálně mi hlásí kluky, kteří třeba dobíhají,“ vypráví s úsměvem.

(kult, vev)