Kadaň chtěla druhý zápas doma zdramatizovat, dokonce se dostala i do vedení.

„Byla to náhodná situace, kdy to Hrdlička zkusil, prošlo to a byl z toho gól. Stalo se nám to zrovna s Kadaní už jednou. Chtěli jsme hrát pořád to samý, hlavně naplno. Věřili jsme, že to tam padne a otočíme to. Byl to brzký gól, takže nebylo proč plašit,“ vrátil se k situaci v zápase na klubovém webu František Mála.

Právě do druhé ligy, kde už sám má zkušenosti, by Mála s Chomutovem rád proklouzl. V cestě a ve finále mu stojí lounský Slovan, který zvládl svou sérii s Kláštercem a za dva týdny se oba celky střetnout.

Pokud se Chomutovu postup podaří, tak je hokejistům jasné, že takové spanilé jízdy jako v krajské soutěži už je nečekají. Piráti v této sezoně dosud neprohráli ani jeden zápas.

„Určitě to jiné je. My jsme v podstatě jako druholigové týmy, takže kdyby proti nám nastoupil někdo, kdo taky více trénuje, je silnější, má lepší taktiku, tak by to bylo podobné. V tom je asi ten rozdíl. Měl jsem šanci si zahrát hostování za Děčín. Šance byla nebyla, jelikož já kvůli práci nemůžu ve středy, ale jen soboty. Takže by to vyšlo stejně a já radši hraju za Piráty,“ dodává Pirát Mála, kterého teď s týmem čeká dvoutýdenní přestávka a příprava právě na finále.

„Myslím si, že to není dobře. Určitě potrénujeme, abychom nevypadli z tempa a musíme se už soustředit na finále. Nicméně dva týdny pauzy určitě nejsou dobře. Hrát i jen po týdnu je nezvyk, ale všechno je jednou poprvé,“ uvědomuje si forvard s číslovkou 12 na dresu.