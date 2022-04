A střetnutí začalo v hlavním městě pořádně zhurta. Ze zápasu totiž ještě neuběhlo ani osm minut a diváci viděli čtyři branky a skóre 2:2. Jako by oba celky nastoupily bez brankářků. Pak už se hra uklidnila, přesto domácí Hvězda ještě do konce první periody zvýšila na rozdíl jedné trefy 3:2. Hosté ze severu Čech ale v prostředním dějství kontrovali dvěma góly a dostali se do vedení. Hvězdě se zhasnout nechtělo a tak zvládla díky Hlaváčovi dramatizovat a srovnat na 3:3, jenže Piráti nakonec dokázali udržet sezonu bez porážky a o třech bodech rozhodl ve 45. minutě Ferbas.