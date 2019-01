Chomutov – To byla premiéra, panečku. Tomáš Divíšek ozdobil svůj první start v chomutovském dresu gólem a přihrávkou na vítěznou branku. Piráti za výrazného přispění zvučné posily z Brna přetlačili Třinec v prodloužení a ukořistili důležité body. „Super premiéra," zářil před novináři Divíšek.

Fanoušci Pirátu přivítali nové posily | Foto: Deník/Ladislav Chlíbek

Vstřelit gól hned při premiéře, to hráči hodně pomůže, co?

Jsem rád, že jsem nečekal dlouho, je to úleva (úsměv). Měl jsem ještě dvě tři šance, a kdybych dal na 3:0, tak by ten zápas vypadal jinak. Bohužel.

Může být výhra nad Třincem momentem, který vás nakopne?

Na zlomové momenty moc nevěřím. Musíme vyhrávat a nemůžeme se koukat na to, jestli máme nebo nemáme nějakou šňůru. Mohli jsme mít tři body, ale taky žádný, takže to jsou zlaté body.

Co vás vedlo k tomu, že jste kývl na nabídku posledního týmu?

Chomutov byl korektní, cítil jsem velký zájem. Ozvalo se víc mančaftů, ale už od začátku jsem tíhnul k Chomutovu, který projevil enormní zájem, a proto jsem tady.

Loni jste si zahrál ve finále o titul, teď vás čeká boj o přežití…

Tlak je všude, ale nejhorší nervy jsou dole. Když prohrajete finále, jste druzí. Je to nepříjemné, ale když tady prohrajete, jdete hrát první ligu, nebo hokej může úplně skončit, nevím, kam to až může vést. To je určitě horší. Ve hře je ale stále hodně bodů a baráži se ještě můžeme vyhnout, i když to bude hodně těžké. Zkrátka máme úkol zachránit se a ten musíme splnit.