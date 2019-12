Zápas ve slovutné NHL, na ledě bratr, v hledišti rodiče. Už jen tohle byl pro kadaňského rodáka Davida Kašeho speciální moment. Ale nezůstalo jen u toho. Útočník Philadelphie se stal hrdinou večera, když vstřelil premiérový gól v nejslavnější lize světa, a ještě k tomu byl vítězný.

Dvaadvacetiletý benjamínek mezi zámořskými hvězdami předčil v sourozenecké bitvě svého staršího bratra Ondřeje v dresu Anaheimu. Letci s přispěním Davida slavili výhru 4:1.

„Je to pro mě neobyčejná chvíle. Dal jsem první gól, vyhráli jsme. Stalo se to v utkání proti bráchovi, to je také něco mimořádného. Rodiče mají radost, Ondra mi gratuloval. Dnes jsem v rodině vítězem,“ líčil s úsměvem zámořským novinářů Kaše, který se dočkal premiérové trefy ve třetím utkání.

Proti sobě nastoupili bývalí útočníci chomutovských Pirátů před sedmi lety v Česku. „A taky jsem vyhrál,“ chlubil se David Kaše.

Před mimořádným zápasem vyrazili Kašovi na rodinnou večeři do restaurace. Při rozbruslení se bratři vyfotili do rodinného alba a šlo se na věc. David skóroval ve 25. minutě, když tečí zvyšoval na 2:0. Jeho rival Ondřej hýřil aktivitou, ale neujala se žádná z jeho šesti střel.

„Bylo skvělé být u jeho prvního gólu v NHL. Říkal jsem mu, že by mu to tam mohlo spadnout,“ radoval se český parťák Jakub Voráček, který se také jednou prosadil.

Do NHL byl draftován už v roce 2015 jako 128. v pořadí, ale šanci v NHL si musel vyčekat. Dvě sezony pak hrál v extralize za Chomutov, další rok strávil ve švédské Moře. Až loni se přesunul na farmu Flyers a před týdnem byl povolán do hlavního týmu.

„Dal jsem svůj první gól a teď musím dát nějaké další,“ zvolal Kaše.

DAVID KAŠE (22)

- postavou nevysoký (175 cm) útočník s hokejem začínal v rodné Kadani, od roku 2010 už nastupoval za extraligová mládežnická mužstva Chomutova

- ve čtrnácti letech si odbyl premiéru v seniorském hokeji v první lize

- extraligový debut zažil 11. září 2015 v Třinci a premiérový gól v nejvyšší soutěži vstřelil 23. října 2015 proti Plzni

- v červnu 2015 byl draftován v pátém kole draftu 2015 jako 128. celkově týmem Philadelphia Flyers

- na mistrovství světa juniorů v Kanadě v roce 2015 si zahrál po boku svého bratra Ondřeje