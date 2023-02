Všichni tři patří mezi důležité hráče, jejichž místo je také v přesilových hrách a oslabeních. „Všechny řadíme do základní kostry mužstva, u které chceme, aby zůstala, ať dopadne současná sezóna jakkoliv,“ přibližuje manažer A-týmu Jiří Sochor. „Chceme mít silný kádr i pro případ, že bychom zůstali ve druhé lize, protože pak by byl postup jednoznačným cílem a zachování fungujících vazeb v týmu by bylo velkým plusem,“ doplňuje.