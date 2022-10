Brankář hostů Karel Kolařík inkasoval během dvaceti minut branky z holí Řezníčka, Jánského a Čmolíka, ten se dokonce trefil dvakrát. Roudničtí skórovali díky Pokornému, Štoskovi a Špaldoňovi. V zajímavém střetnutí se ale po úvodní periodě nepokračovalo, když hosté seznámili sudího Danylce, že v mlze dál hrát nechtějí. To poté bylo uvedené i do zápisu.

„Přijeli jsme do Bíliny, na zimáku byla mlha jak prase. Rozhodčí nám od začátku říkali, abychom nehráli. Já jim na to odpovídal, že se musí rozhodnout oni, že je to na nich. Pak se kapitáni domluvili i se sudími, že se začne hrát, že si pak v desátý minutě řeknou všichni, jak dál. Ale nic se nedělo. Náš gólman vzkazoval, že nevidí, ale hrálo se dál. Kluci od nás hrát nechtěli. Zavolalo se Petružálkovi ze svazu, ten řekl OK, pak už se nehrálo,” líčí svůj pohled Kolenatý.

Byli jste v úterý na hokeji v Litvínově? Najděte se na fotkách!

„My jsme šli po první dvacetiminutovce do kabiny s tím, že se kapitáni obou týmů s rozhodčím dohodli, že se bude pokračovat. Pak jsme přišli na led na druhou třetinu a soupeř nikde. Byli jsme naštvaný, protože jsme měli zabitou neděli, někteří si kvůli zápasu vzali z práce volno,” přibližuje Mašek z Bíliny, která v minulé sezoně byla druholigová.

Jak hustý byl mlhový opar? Z kamery domácího klubu, který po utkání vyvěsil na svou facebookovou stránku videa gólů, nešlo o nic hrozného, pohled shora je ale v těchto případech vždy zkreslený; hráči na ledě mlhu vnímají mnohem intenzivněji. „Já jsem neviděl na druhou půlku hřiště. Takže vůbec nevím, jak jsme dali góly,” je upřímný brankář Draků Daniel Štěpka. „Musel jsem se maximálně soustředit, kdyby někdo vystřelil za půlkou, abych puk včas zaregistroval. Ale to gólman musí pořád,” dodává.

Fair play v Chomutově. Trenér mladších žáků Gombár odvolal trestné střílení

„Jasně, nebylo to standardní,” připouští Mašek. „Ale bylo to pro všechny stejný. Podle mě se dalo hrát dál. I když paradoxně mlha spíš houstla, jak jsme bruslili. Mysleli jsme, že to bude naopak, že jí pohybem rozeženeme. Jenže pokračovat chtěli i rozhodčí…”

Kolenatý si myslí, že v mlze šlo o zdraví především gólmanům. „Kdyby vylítl puk z mlhy, brankář na něj nezareagoval, tak ho to může trefit do krku. Kluci mají pecky. Prostě to vůbec nebylo ho hokeji, puk nebyl vidět, bylo to horší než na rybníku. My dostávali góly tak, že někdo vyjel z rohu, gólman nic neviděl,” popisuje Kolenatý. Jeho popis branek má ale trhliny, při pohledu na zmiňovaný záznam je totiž patrné, že dvě padly zblízka po samostatné akci, další dvě rovněž zblízka po kombinaci.

Podle Maška se Roudničtí na mlhu vymlouvali, jejich cílem prý bylo duel odložit. „Oni viděli, že jsme lepší. Chybělo jim několik hráčů, tak to chtěli odložit. Přijde mi to ale směšný, prostě se nás lekli. Když už přijeli, tak se to mělo dohrát.” Štěpka by byl také pro dohrání atraktivního střetnutí. „Ideální to nebylo, ale dohrát se to dalo.”

Minout prázdnou branku? Moje hloupost! Krátký žije s cejchem, který má i Štefan

Vedoucí a asistent Roudnice Tomáš Kolenatý upozorňuje, že vše měli v rukou především rozhodčí. „Oni vůbec nevěděli, co mají dělat. Hlavní byl mladej, nezkušenej, celkově to byli takoví tři tajtrlící, to jsem ještě nezažil. Tlačili na nás, ať nehrajeme, ale oni měli sami rozhodnout. Šlo o zdraví, za mě to bylo nehratelný. A že jsme se Bíliny báli? Ale ho*no, to jsou takový kecy. Porazili bysme je. Nám vyhovuje hrát na dvě obrany a tři útoky, jinak to ani neumíme.”

Vedení soutěže rozhodlo, že zápas se bude opakovat od začátku, termín zatím známý není. „Je jedno, jestli se bude hrát od druhý třetiny, nebo od začátku. Jasně je přejedeme. Kdykoliv,” je přesvědčený Petr Mašek. V krajské hokejové lize se tak zrodil další rivalský souboj, který stojí za to sledovat.

Kvíz: Kolik poznáte slavných hráčů hokejového Litvínova?