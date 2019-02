Chomutovsko - Přestože se ke slovu začíná dostávat slunečné a horké počasí, hokejisté mají hromadu práce, v plném proudu je totiž suchá část nepopulární, ale nezbytné letní přípravy.

Oba prvoligové týmy z našeho regionu, KLH Chomutov a SK Kadaň, jdou poprvé do letní přípravy s novými trenérskými dvojicemi. V Chomutově je to duo Martin Pešout – Jiří Rech, jako trenéři brankářů uplatňují své zkušenosti slovenský expert Daniel Makóny a ještě loni aktivní gólman KLH Michal Podolka, kadaňší hokejisté jdou do přípravy pod vedením dvojice Milan Černý – Miroslav Novák.



Vedení obou týmů pracuje na nových posilách a také na přípravných zápasech.



Chomutovští mají kvalitní herní přípravu zajištěnou díky účasti v Tipsport cupu, v němž se utkají s extraligovými celky Litvínova, Karlových Varů, Kladna a opět už prvoligovým Ústím nad Labem, Kadaň má v programu přípravu převážně proti celkům z první ligy.



V tomto týdnu se k přípravě a změnám v kádru obou týmů podrobněji vrátíme.