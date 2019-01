Chomutov - Chomutovští hokejisté měli na dosah semifinálový mečbol, ale čtvrtý zápas série na domácí ledě nezvládli.

Na ledové ploše chomutovského zimního stadionu se utkali domácí hokejisté KHL Chomutov s týmem z HC Kometa Brno. | Foto: Foto: Deník/ Jan Vraný

Od začátku utkání byli jasně aktivnější. Už v první minutě spálil velikou tutovku domácí Mikšovic a v deváté poslal Chomutov do vedení Skořepa. V tu chvíli to vypadalo, že Chomutovští dokráčí k dalšímu vítězství. Jenže ještě do konce první třetiny hosté třikrát skórovali a tři góly přidali i ve druhé části. Po čtyřiceti minutách tak platil stav 1:6 a o vítězi tak bylo rozhodnuto. Třetí třetina se už dohrávala prakticky z povinnosti, ale hrálo se hodně tvrdě a na ledě to pořádně jiskřilo. Na vítězství brněnské Komety už ale nic nezměnil ani snižující gól nejproduktivnějšího chomutovského hráče v play off Skořepy.

KLH Chomutov – HC Kometa Brno 2:6 (1:3, 0:3, 1:0). Góly: 9. Skořepa (Hlinka), 42. Skořepa (Grof, Pulpán) – 10. Pucher (Brabenec, Korhoň), 16. Lhotský (Pucher), 18. Křetinský (Barus), 26. Sedlák (Klimt), 39. Brabenec (Pucher, Korhoň), 40. Kostourek. Rozhodčí: Hribík, Hrubý, Špringl, Arazimová. Diváků: 4760. Chomutov: Hanuljak (41. Cikánek) – Nikolov, Grof, Pulpán, Všetečka, Ťupa, Bombic, Trefný, Toivonen – Eiselt, Květoň, Hlinka, Mikšovic, Jíra, Hašek, Míka, Jeslínek, Gombár, Domin, Tarvainen. Brno: Hylák – Zubíček, Koma, Kántor,Lhotský, Křetínský, Kempný, Morava, David – Polodna, Kostourek, Korhoň, Brabenec, Haluza, Černý, Vondráček, Pucher, Dlouhý, Sedlák, Barus, Klimt.