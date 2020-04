O minulé sezoně: Přišel jsem v prosinci a s kolegou Petrem Martínkem jsme začali trochu měnit herní styl. Probojovali jsme se z osmého místa na druhé, stali jsme se mužstvem prosince. Pak ale přišel útlum a nedařilo se nám. Naštěstí jsme se nastartovali shodou okolností na Slavii, která nás načapala a začala s ní série našich proher. Závěr dlouhodobé části jsme neodehráli podle mého úplně špatně, i když jsme chvílemi bojovali s řadou zranění. Myslím, že čtvrté místo není ve finále až tak špatné. Kdybychom vyhráli poslední zápas v Havířově, skončili bychom třetí, jenže utkání nám nevyšlo, i když jsme neodjeli v úplně nejsilnější možné sestavě. Dali jsme volno prvnímu gólmanovi, který nás celou sezónu neskutečně držel.

O zrušení Chance ligy: Člověka to samozřejmě na jednu stranu trochu mrzí, protože jsme skončili čtvrtí a chtěli jsme se v play-off dostat co nejdál. Jenže na celém světě se teď řeší důležitější věci, přestože my jsme byli připravení hrát třeba i před prázdným hledištěm. Pomohlo by nám to s finanční stabilizací klubu, jenže teď to dopadlo hlavně na hráče, kterým končí sezóna předčasně bez jejího vrcholu.

O korovinarové situaci ve světě: Je to celosvětový průšvih, který se snažím vnímat z pohledu normálního člověka. Na někoho to má větší vliv, někdo se s tím vyrovnává lépe. Samozřejmě je to problém hlavně u lidí, které trápí i nějaká další chronická nemoc. Ty je potřeba co nejvíc chránit.

O výpovědích hráčů, které dostali od klubu: Řešíme to se sportovním manažerem Ivanem Humlem, jednání probíhají, ale je předčasné teď říkat, koho udržíme a koho ne. Samozřejmě komunikujeme s klukama, u kterých chceme, aby zůstali, ale bude hodně záležet i na nich, jestli budou chtít dál hrát za Piráty, nebo dají přednost lukrativnějšímu angažmá.

O své trenérské budoucnosti: Mám smlouvu do 30. dubna, ale v tuhle chvíli normálně chodím do práce. Vedení mi naznačovalo, že by chtělo, abychom s Petrem Martínkem pokračovali, protože i jemu končí smlouva. My bychom rádi pokračovali, ale teď záleží, jak se všechno vyvine i mimo sport.

Libor Kult, Václav Veverka