"Co máme informace, tak nemají hráče a k utkání vůbec neodcestovali. Nenaděláme s tím nic a budeme čekat na oficiální důvody, které dostaneme z Českého svazu ledního hokeje, proč k utkání nejedou. Dle toho se náš klub rozhodne, zda bude s jejich důvody souhlasit, či nikoliv, a utkání bude kontumováno," řekl vsetínský jednatel Daniel Tobola a omluvil se fanouškům.

Trhače z Kadaně zřejmě před sobotním startem druhé nejvyšší hokejové soutěže složil covid-19. Tým k otvíráku nového ročníku Chance ligy do Vsetína nepojede.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.