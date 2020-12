Oba regionální rivalové mají slušnou formu, litvínovská parta naposledy porazila 2:1 v prodloužení Brno, rozjíždí se i liberecký tým - vyhrál čtyři zápasy z posledních pěti, naposledy 2:0 v Olomouci.

Hvězdou derby by se mohl stát 42letý hostující Viktor Hübl. Litvínovský kapitán právě proti Kometě překonal letitý bodový rekord Petra Lešky v základní části Tipsport extraligy.

"Teď už snad budu mít klid, mám to za sebou a mohu se soustředit na zápasy. Je to příjemný, ale nechci se v tom babrat, asi to docením až po skončení kariéry. Musíme jít dál, máme před sebou půl sezony," řekl skromně Hübl, jenž překonal devátý statistický rekord.

Na druhý vánoční svátek se začne v liberecké Home Credit Areně od 16.00. Nejvyšší soutěž pak bude pokračovat hned v pondělí.