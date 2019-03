Piráti se od začátku třetiny tlačili před pardubickou branku, ale jejich snahu brzy přibrzdilo vyloučení Lukáše Kováře. Piráti se však přesilovce Dynama ubránili. Po šesti minutách musel na lavici hanby Bohumil Jank, ale ani tentokrát Dynamo početní výhodu nevyužilo. Když po pár minutách zasedl na trestnou lavici v pořadí už třetí Pirát, Dynamo svou šanci využilo. Ve 13. minutě potrestal druhé vyloučení Kováře Ondřej Machala, který si najel k levému kruhu a odtud propálil Justina Peterse.

Sotva stačili Piráti rozehrát, už lovil Peters puk ze sítě znovu. Za pouhou minutu navýšil vedení Pardubic Jordann Perret, který dostal ideální přihrávku zpoza branky a nedal Petersovi šanci. Po zbytek třetiny se Piráti snažili o vstřelení kontaktního gólu, v poslední minutě třetiny hráli přesilovku, ale gól nedali.

Piráti snižují

Úvod druhé třetiny patřil Pirátům, kteří ještě dohrávali přesilovku. Nic z ní ale nevytěžili. Po dvou minutách putoval na trestnou lavici další pardubický hráč. Za podražení si šel sednout Jordann Perret, ale opět se skóre neměnilo. Naopak, Dynamo dostalo možnost sehrát další přesilovku při vyloučení Lukáše Vantucha, ale ani oni nebyli úspěšní.

Nakonec se však Piráti dočkali. Ve 33. minutě rozjásal ochozy Adam Raška. Vzápětí fauloval Lukáš Vantuch a Piráti sahali po vyrovnání. Za obranu Dynama se dostal Lukáš Kovář, ale tváří v tvář pardubickému gólmanovi neuspěl. Další příležitost k vyrovnání dostali Piráti při vyloučení Petra Sýkory, jenže Pardubice šly do brejku a Ondřej Machala dorazil kotouč do za záda Peterse. V bouřlivém závěru třetiny šli na trestnou lavici dva pardubičtí hráči a Pirát Petr Kobasa, ale stav už se do přestávky nezměnil.

Dynamo drží vedení

V úvodu třetí třetiny se Piráti nastěhovali před pardubickou branku a pokračovali v přesilovce čtyři na tři. Gól se jim dát nepodařilo, ale v útočném pásmu zůstali až do dalšího vyloučení pardubického hráče. Na dvě minuty si šel odpočinout Jacob Cardwell, jenže ani tentokrát si ochozy gól nezakřičely.

Tlak Pirátů však trval dál, až přišla další příležitost v podobě početní výhody. Ani tahle přesilovka však ke kontaktnímu gólu Pirátů nevedla. Pardubice si zatáhly do obrany a hájily dvoubrankové vedení. Sice daly Pirátům další šanci početní výhody, ale ubránili se. V závěru třetiny si Piráti vykoledovali další dva tresty a Dynamo toho využilo. Při vyloučení Pavla Klhůfka pečetil vítězství Dynama čtvrtým gólem Pardubic Rhett Holland a stanovil tak konečný stav utkání.

Piráti Chomutov – HC Dynamo Pardubice 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 33. Raška I (Chrpa, Jank) – 13. Machala (L. Horký, Eklund), 14. Perret (J. Kloz, Budík), 37. Machala (Mandát, Kacetl), 59. J. Kloz (Schaus, Perret)

Piráti Chomutov: Peters (Stezka) – Flemming, Jank, Knot, L. Kovář, Štich, Dietz – Duda, V. Růžička (A), Koblasa – Klhůfek, Huml (A), Sklenář – J. Stránský, Vantuch, Tomica (C) – J. Havel, Raška I, A. Dlouhý – Chrpa.

HC Dynamo Pardubice: Kacetl (Klouček) – Eklund, Holland, Cardwell, Schaus, Budík, J. Zdráhal, Nedbal – M. Kratochvil, Ihnačák, P. Sýkora (A) – Rolinek (C), Mandát, Hovorka – Machala, Poulíček (A), L. Horký – Perret, Marosz, J. Kloz.

Rozhodčí: Hribik, Veselý – Brejcha, Malý.

Ohlasy po utkání:

Radek Duda, útočník Piráti Chomutov: Bohužel měli jsme to ve vlastních rukou a nezvládli jsme to a teď nás čeká baráž. Bude to těžké, všichni musíme poslouchat. Jakmile to někdo nebude dělat, bude to zlé. Musíme být jeden tým. Každý hraje za svoje jméno, nikdo nebude chtít hráče, kteří se podíleli na sestupu. Teď už se bude hrát o všechno.

Ladislav Lubina, trenér HC Dynamo Pardubice: Já jsem strašně rád, že se nám podařilo odčinit to nedělní utkání, že jsme slušně zahráli a vyhráli.

Vladimír Růžička, trenér Piráti Chomutov: My jsme k tomu utkání přistoupili tak, jako když se nic neděje. Pardubice byly rychlejší, hrály poměrně dobře a přehrávaly nás. Dostali jsme čtyři góly, a kdyby nás nepodržel brankář, tak jsme jich mohli dostat i deset. Baráž bude těžká, ale s takovým přístupem jako dnes do toho nemůžeme vstoupit. To nás pak porazí i Mělník, nebo já nevím kdo. Přístup hráčů je špatný, jeden zápas výborný a druhý zase katastrofa. Takhle to probíhalo celou sezonu. Probrat se musí hlavně ti zkušení hráči. Mladí to dokážou těžko.