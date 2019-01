Chomutovsko - Přinášíme přehled sportovních událostí na nejbližší dny.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Ladislav Chlíbek

PÁTEK 5. PROSINCE

FUTSAL

Divize

FC Betis Kadaň – ISŠ Příbram, 19.30 hod., sport. hala Kadaň

SOBOTA 6. PROSINCE

HOKEJ

1. liga

Piráti Chomutov – SK Horácká Slavia Třebíč, 17.30 hod.

SK Kadaň – ČEZ Motor České Budějovice, 17.30 hod.

2. liga

HC Klášterec nad Ohří – HC Děčín, 17.00 hod.

FLORBAL

Národní liga

FBC Kati Kadaň A – T.B.C. Králův Dvůr, 18.00 hod., sport. hala Kadaň

Ústecká florbalová liga mužů

9.00 FBC FIBR Teplice B – FBC DDM Kadaň C

10.25 Florbal Ústí C – TJ Mocní Tuleni Podbořany

12.25 TJ Mocní Tuleni Podbořany – FBC FIBR Teplice B

13.50 FBC DDM Kadaň C – Florbal Ústí C

JUDO

Vánoční turnaj

Turnaj pro věkové kategorie mláďat, mladších žáků a žákyň. Pořadatel TJ VTŽ Chomutov, od 11.00 hod., Sportovní dům, Chomutov

VOLEJBAL

2. liga mužů

VK Jirkov-Ervěnice – Sokolov, 11.30 a 14.30 hod.

Krajský přebor žen

VK Jirkov–Ervěnice – Baník Most, 10.00 a 13.00 hod., vše 4. ZŠ Krušnohorská, Jirkov

FUTSAL

3. liga CHLMF

08.00 – 14.00 hod., sport. hala Spořice

4. liga CHLMF

14.30 – 20.30 hod., sport. hala Spořice

TURISTIKA

Turisté TJ VTŽ Chomutov a jejich příznivci se vydají na „Rande s čertem" v Bezručově údolí. Sraz účastníků je v 16.00 hodin před Merkurem.

NEDĚLE 7. PROSINCE

FUTSAL

5. liga CHLMF

08.00 – 14.00 hod., sport. hala Spořice

6. liga CHLMF

14.30 – 19.30 hod., sport. hala Spořice

VOLEJBAL

Amatérská volejbalová liga, od 09.00 hod., sport. hala Kadaň

ATLETIKA

Zimní běžecký pohár

Čertovský běh na Úhošť – 5 600 m, start v 10.30 hod. u Kadaňského stupně

PONDĚLÍ 8. PROSINCE

HOKEJ

1. liga

Piráti Chomutov – Rytíři Kladno, 17.30 hod.