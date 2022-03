„Ze začátku jsme hráli ze zabezpečené obrany a chtěli jsme co nejdéle udržet nerozhodný stav, nechtěli jsme nechat Chomutov rozjet. Zápas se lámal asi dvakrát. Za stavu 0:3 jsme měli nějakou šanci, ale z protiútoku jsme dostali gól. Za stavu 1:4 jsme měli dvě tutovky, ale nedali jsme a domácí odskočili na 5:1. Pak už se to nějakým způsobem dohrálo. Gratuluju Chomutovu. Uvidíme, co v Lounech. Určitě se nevzdáme,“ prohlásil lounský trenér Petr Zinek.

Jeho celek bude hostit druhý zápas finále v následujícím víkendu. Pokud i v něm dosud neporažení Piráti vyhrají, tak se stanou mistry soutěže a postoupí do dalších bojů o postup do vyšší soutěže.

„Bylo to těžké utkání. Říkali jsme už před zápasem, že je to play-off a každý se na nás připraví. To se potvrdilo. Když měl soupeř šance, podržel nás Míra Hanuljak, na druhou stranu my jsme měli spoustu šancí, které jsem nevyužili. Pak zápas vypadal tak, jak vypadal – působil vyrovnaně. Urvali jsme to, připravíme se na další zápas a doufám, že to bude v pohodě,“ vyjádřil se chomutovský trenér Petr Martínek. Na zápas poprvé mohli bez omezení i fanoušci a dorazilo jich parádních osmnáct stovek. Což je letos rekord.

1 800 diváků! Krajské finále a výhra Pirátů překonaly rekord