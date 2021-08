Osmatřicetiletý odchovanec jihočeského hokeje opustil tehdejší KLH v létě 2008, kdy se dohodl na spolupráci s Kometou Brno. Následně prošel v obou elitních tuzemských soutěžích dalšími čtyřmi kluby včetně rodných Českých Budějovic, kde si přispal možná trochu symbolicky i třináctý extraligový start.

Bodově se mu v nejvyšší soutěži dařilo více ve Zlíně, kde rozšířil vlastní extraligové konto na aktuálních 22 startů se třemi góly a pěti asistencemi. Premiérově však skóroval mezi tuzemskou elitou o poznání dřív ještě v Českých Budějovicích před prvním příchodem do Chomutova 2. prosince 2003 na ledě Plzně.

Už během ročníku 2010/2011 si poprvé odskočil do zahraničí, když vypomohl italskému Milanu v tamní druhé nejvyšší soutěži. Za kopečky se s definitivní platností přesunul v létě 2013 a vyzkoušel si polskou i britskou nejvyšší soutěž.

V průběhu sezóny 2015/2016 odešel do Německa, kde působil až do druhého návratu do Chomutova. Nejprve zakotvil v DEL2, aby se následně posunul o patro níž, kde sbíral v základní části pět let po sobě více než bod na zápas.

Nyní Milan Kostourek naváže na předchozí dvě chomutovská působení. V sezóně 2003/2004 a poté v letech 2005 až 2008 nastřádal dvě stovky kanadských bodů za 87 přesných zásahů a 113 přihrávek. To vše ve 217 duelech, takže se může i v pirátském dresu přehoupnout přes průměr bodu na utkání. „Plánoval jsem návrat až za rok, ale nakonec se to seběhlo tak, že tady budu hrát už v příští sezóně,“ prozrazuje zkušený útočník.