Chomutovští hokejisté, kteří po finančním kolapsu spadli z první ligy až do krajské soutěže, vstoupili do nové éry. První kapitola nese název: Jak se odrazit od úplného dna.

Petr Jíra. | Foto: www.piratichomutov.cz

Cílem je okamžitý postup. Na prvním tréninku se díky kvintetu juniorů sešly čtyři kompletní formace. Hodinový trénink probíhal pod dohledem bývalé opory Petra Jíry, neboť hlavní kouč Petr Martínek se své role kvůli nařízené karanténě ujme až v příštím týdnu. „Kdybych takhle začínal hned po hráčské kariéře, asi by to bylo hodně složité, ale teď už to takový problém nebyl, i když úplně ideální to taky nebylo,“ řekl šéf chomutovské akademie a na čas hrající trenér po úvodní jednotce. Čtyři roky po ukončení aktivní kariéry nehrál a až před rokem začal podle vlastních slov chodit hrát se starou gardou.