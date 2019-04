Šest a půl minuty stačilo zlínskému odchovanci v pirátských službách Pavlu Klhůfkovi, aby řádně srazil brady všech Kladeňáků. Za záda Cikánka šoupal jednu šanci za druhou s takovou lehkostí, že si chomutovský kotel musel být jist konečným úspěchem.

Jenže jak už to bývá, brzké vedení 3:0 nemusí v baráži nic znamenat, o čemž se Rytíři přesvědčili před pěti lety v Olomouci. Tam ho ztratili stejně jako celou extraligu, teď byli ale v pozici dohánějícího oni. A stejně jako tehdy Hanáci svůj velký obrat dokonali.



Nejprve si pomohli dvojnásobnou přesilovkou po vyloučení Šticha s Jankem, při níž Jágr našel skvěle Zikmunda, který přesnou ranou napravil předešlou tyčku a hlavně zbytečnou hrubku u druhé branky Klhůfka. Rytíři navíc využili i zbylou početní převahu, to rozjásal publikum dokonalou ranou z kruhu Jágr.

Slavná chvíle kladenské ikony!

Kladno pak sahalo párkrát i po vyrovnání, mělo však také štěstí, že Šťovíček minul prázdnou bránu nebohého Cikánka, který v první třetině lovil ze síťky víc puků než měl zákroků.

Ve druhé části se hektická hra vytratila, oba celky zlepšily obranu, přesto se Kladnu povedlo vyrovnat. Rakušan Lakos pronikl hezky do pásma, našel Kauta a ten stihl překonat Peterse.

Karty byly rozdány jasně, rozhodne každá chyba. Udělali ji hosté, když nechali vyjet do velkého křídelního průniku Kehara. Ten se natlačil před bránu a se štěstím podstřelil Petersův beton. "Ziky se skvěle uvolnil a poslal do prázdna. Já se tam zkusil dostat a vyšlo to. Tak pěkný gól jsem dal naposledy snad v přípravce," usmíval se šťastný střelec.

Vedení už domácí udrželi, byť v posledních vteřinách měli Piráti velké šance. Odkrytou Cikánkovu klec netrefili a v baráži se jim po čtvrté porážce bude dýchat velmi těžce.

Naopak Kladno září spokojeností, hráči byli na dvou děkovačkách, ale v úterý je čeká nejtěžší možný protivník – Pardubice.

„Začátek byl ale hororový, tři střely a prohrávali jsme 0:3. Strašně moc nám pomohly přesilovky, po nichž jsme byli zpátky v zápase. Ve zbytku už jsme byli aktivnější, měli víc šancí a povedlo se nám to otočit,“ těšilo jednoho z koučů Kladna Davida Čermáka.

„Škoda, že se nepovedlo ze šancí vstřelit čtvrtou branku. Pak to bylo už o jedné chybě a udělali jsme ji my. Kladno ukázalo, že doma má velkou sílu, navíc je tady výborná atmosféra. My ale konečně měli energii, kterou potřebujeme, a i když už ležíme v rakvi, víko ještě přiklopené není a budeme bojovat dál,“ dodal Jan Šťastný.

Rytíři Kladno – Piráti Chomutov 4:3 (2:3, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 12. Zikmund (Jágr, Plekanec), 13. Jágr (Plekanec), 37. Kaut (Lakos), 43. Kehar (Zikmund, Plekanec) – 2. Klhůfek (V. Růžička, Sklenář), 5. Klhůfek, 7. Klhůfek (V. Růžička, Sklenář). Rozhodčí: Jeřábek, Svoboda – Brejcha, Jelínek. Vyloučení: 3:5. Využití: 2:1. Diváků: 5015.

Kladno: Cikánek – Kehar, Říha, Zajíc, Nash, P. Hořava, Lakos – Zikmund, Plekanec, Jágr – Strnad, Vampola, Redlich – Svedlund, Machač, Melka – Š. Bláha, T. Kaut, Hajný – Jelínek.

Chomutov: Peters – Jank, Flemming, L. Kovář, Knot, Dietz, Štich, Trefný – Sklenář, V. Růžička, Klhůfek – Koblasa, Huml, T. Svoboda – Tomica, Vantuch, Duda – A. Dlouhý, Šťovíček, Chrpa.