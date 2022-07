Sestava Pirátů z ročníku 2011/2012 je do určité míry daná stejně jako dresy. Hráči budou vedeni kapitánem Milanem Kraftem. Účast v tuto chvíli potvrdili kromě zmíněného kapitána například brankáři Milan Řehoř s Miroslavem Hanuljakem, obránce Jaroslav Mrázek nebo útočníci Lukáš Endál s Karlem Hromasem. „S dalšími hráči jsme v kontaktu, ale zatím nám definitivně nepotvrdili účast, proto je nebudeme zmiňovat,“ přibližuje tiskový mluvčí klubu Libor Kult s tím, že nastoupí i současný šéf mládeže Petr Jíra a útočník druholigového týmu Jaroslav Kůs.

Pokud jde o soupisku a trikoty výběru KLH Chomutov, zapojil klub fanoušky, kteří vybrali dres z konce éry pod názvem Klub ledního hokeje. Stejně tak mohli příznivci chomutovského hokeje doplnit sestavu, jejíž dvě pětky vybral kapitán Radek Šíp. V hlasování padla volba na obránce Martina Ťupu a jeho jmenovce Szakala, mezi útočníky fanoušci vybrali Milana Kostourka, Zdeňka Skořepu a Jaroslava Buchala.

„Všechny jsme oslovili a vypadá to, že by se měli na ledě objevit. Pokud by nakonec někdo z hráčů vybraných fanoušky nemohl, máme předjednáno, že by naskočil další z hráčů v pořadí,“ prozrazuje šéf klubové komunikace. Do akce přímo na ledě vyrazí kromě aktivních hráčů současného áčka také oba jeho trenéři Petr Martínek s Kamilem Koláčkem, fanoušci se mohou těšit rovněž na Martina Altrichtera, Roberta Plačka, Jakuba Trefného nebo Ladislava Bouška, Jiřího Gombára a Stanislava Mikšovice.

Dosud zakoupené vstupenky samozřejmě platí. Kdo si je ještě nezajistil, stále má možnost včetně balíčků společně se speciálními tričky a knihou, jež mapuje 75 let chomutovského hokeje. „Věříme, že fanoušci co nejvíc zaplní ochozy, protože takové sestavy už v jednu chvíli na ledě nikdy nemusí vidět,“ říká místopředseda klubu Jiří Sochor.

Libor Kult, Václav Veverka