Chomutovští Piráti ve středečním pokračování druhé hokejové ligy zadupali před vlastními fanoušky soupeře z Chebu 6:2. Hosté obě své branky dali v přesilových hrách, kterých jim Piráti dopřáli hned sedm. To trošku dělalo vrásky na čele trenéra Petra Martínka.

Sestřih 21. kolo 2. ligy: Piráti Chomutov vs HC Stadion Cheb 6:2. | Video: Piráti Chomutov

„Pro nás šlo o de facto povinné vítězství. Kvalita kádru byla na naší straně, ale efektivita střelby byla špatná. Měli jsme tam spoustu střel, ale bohužel jsme z nich nedávali góly. V závěru jsme předvedli znovu zbytečná vyloučení. To si nesmíme dovolit, protože lepší soupeř to potrestá. Na to si musíme dávat pozor,“ řekl po střetnutí chomutovský trenér Petr Martínek.

"Zápas se mi nehodnotí lehce. Prohráli jsme 6:2, ale proti dobrému soupeři, který zaslouženě vyhrál. Udělali jsme pár individuálních chyb z důvodu nezkušenosti našich mladých hráčů, kteří dostali prostor místo zraněných kluků a kteří poznali, jak se proti tak kvlaitnímu soupeři hraje. Uvidíme, jak to půjde dál v sezóně," viděl hostující kouč Václav Skuhravý.

Levharti padli počtvrté v řadě, Macháč zapsal v Liberci šestý double-double

Piráti Chomutov - Cheb 6:2 (2:0, 2:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 5. Březák (Mála, Eliáš), 17. M. Tůma (Eret, Váchal), 32. J. Svoboda (Eret), 40. T. Svoboda (Lukeš, Eliáš), 56. Mála (Záruba, Stehlík), 56. Chrpa (Mála, Putz) – 26. Krutina (V. Skuhravý, V. Stejskal), 58. Krutina (V. Skuhravý, Vašíček).

Piráti Chomutov: Altrichter (Běhula) – Březák, Eliáš, Seemann, Havel (A), Váchal, Záruba, Filip – Lukeš (A), Hübl (C), T. Svoboda – J. Svoboda, Eret, M. Tůma – J. Veselý, Koblížek, Stehlík – Zajíček, Mála, Chrpa – Putz.

HC Stadion Cheb: K. Kolář (Kašpar) – Kořán (C), Innanmaa, Šik, Jonák, Vápeník, Ibl, V. Stejskal – Rozhon, Čejka (A), Prošek – M. Skuhravý, V. Skuhravý, M. Švec – Tóth, Vašíček, Krutina – Klíma, A. Vlach, Karpov.