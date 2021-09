DRACI PARS ŠUMPERK: Mokry (M. Holík) – Pěnčík, Drtil (A), Březák, Hrachovský, Řezáč, Dudycha, L. Rutar – Vildumetz, D. Kindl (C), Vachutka – Šilhavý, Macuh, Scheuter – A. Furch, Kohút, P. Kratochvíl – Antoníček, Spratek, J. Horký.

Kadaňské čekání na první bod v nové sezoně trvá. Kadaň v dalším kole druhé nejvyšší hokejové soutěže doma přivítala Vrchlabí a byla z toho porážka 2:4. Rozhodla poslední třetina, do které vstupovaly oba celky s remízovým skóre, ale hosté se dvakrát prosadili díky Linhartovi a Kučerovi a brali tři body.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.