„Domácí vyhráli za tři body a víc bych to nekomentoval," lakonicky řekl pro klubový web trenér Chomutova Martin Štrba. Bylo cítit, jak ho porážka vytočila.

„Ve slavnostním utkání k 80. narozeninám vsetínského hokeje jsme chtěli samozřejmě uspět. Bylo to upocené vítězství, schází nám lehkost, produktivita, nedáváme zatím tolik gólů, kolik bychom chtěli. I vzadu z přemíry snahy kolikrát uděláme nějaké chyby, zapomeneme za sebou hráče. Myslím si však, že se ukázala naše velká bojovnost, kluci opravdu chtěli vyhrát. Klíčem bylo ubráněné oslabení tři proti pěti. Pak jsme v pokračujícím oslabení dali vítězný gól. Spadlo to z nás a věřím, že na toto vítězství navážeme ve čtvrtek proti Porubě," řekl vsetínský lodivod Luboš Jenáček.

Mizérii porážek stále nemůžou utnout Trhači z Kadaně. Od startu sezony mají na svém kontě jediný bod. Teď se museli poklonit protivníkovi z Ústí nad Labem. „Úvodní dvacetiminutovka se pro nás od samého začátku nevyvíjela dobře. Inkasovali jsme dvě laciné branky na základě našich hrubých chyb. Později se nám to podařilo srovnat, ale chyběl tomu tlak. Do druhé části jsme už nastoupili dobře, tlačili jsme soupeře, ale v koncovce nejsme přímočaří, netlačíme se do brány. Hostující brankář byl výborný. Jakmile na něj však nevyvineme tlak nebo ho neznervózníme, tak branku dát nemůžeme. Třetí periodu jsme tlačili, avšak bezzubě. Lítá nám to všude okolo, naproti tomu soupeř dvakrát ujel a zvýšil svůj náskok na 5:2. Soupeři blahopřejeme ke třem bodům. Jsme zklamaní," ohlédl se za duelem kadaňský trenér Tomáš Hamara.