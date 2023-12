Klopýtnutí chomutovských Pirátů! Severočeši v dalším díle druhé nejvyšší soutěže bojovali v Písku. Vyrovnané střetnutí musely rozseknout až samostatné nájezdy, ve kterých Piráti ukořistili druhý bod za vítězství 3:2.

Piráti přivezli z Písku dva body. | Foto: Piráti Chomutov

„Dvě třetiny jsme předváděli špatný výkon, kdy jsme neměli žádný pohyb,“ mrzelo chomutovského trenéra Petra Martínka, když se mu před očima odvíjel zápas, kdy každý chvilku tahal pilku, jak se lidově říká. Piráti ovládli první třetinu, druhou pak Písek. Třetí byla vyrovnaná 1:1.

„Připadalo nám, že jsme do Písku přijeli jen na výlet, a že se domácí porazí sami. Vstřelili jsme úvodní gól a pak měli na začátku druhé třetiny dvě tutovky. Kdybychom jednu proměnili, tak by to třeba vypadalo jinak. Ovšem Písek se chytil, byl nepříjemný. Třetí třetina z naší strany už byla dobrá, ale bohužel jsme nedali gól. Pak domácí šťastnou trefou vyrovnali. Za mě to byl ale špatný výkon, což se takhle nedá hrát. Musíme zápasy odehrát na sto procent, a ne se přijet sklouznout,“ dodal Martínek.

„Hezká podívaná a náš výkon byl parádní, protože jsme soupeři stačili ve všech aspektech hry. Dvě třetiny byli i střelecky vyrovnané. Navíc ve druhé třetině jsme měli asi desetiminutovou fázi, kdy jsme byli lepším týmem. Je škoda, že jsme neproměnili šance v prodloužení,“ přidal své hodnocení písecký Milan Mazanec.

