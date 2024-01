Začínající brankář Nové Paky chce být jako Hašek. Má i náhradní plán

Je mu devět, jmenuje se Jakub Otruba a na internetu ho k chytání inspiroval Dominik Hašek. Vyměnil proto hráčskou výstroj za brankářkou, po Vánocích vyjel na svůj první turnaj, který se hrál na velké hřiště. Jenže příval gólů ve své síti psychicky neustál, především kanonáda hráčů Teplic mladého gólmánka Nové Paky doslova paralyzovala. „Už jsem v brance nechtěl být, nešlo mi to. Teď vím, že to byla chyba, měl jsem to dochytat."

Kuriózní nájezd hráče Teplic | Video: Deník/František Bílek