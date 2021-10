Jedenáct zápasů, nula bodů. Smutná vizitka kadaňských Trhačů pokračuje. Severočeši nevyhráli ani na jedenáctý pokus, v Havířově padli 0:4. Na úspěch právě nad severočeským rivalem nedokázal navázat ani ústecký Slovan, který podlehl stejným poměrem doma Jihlavě.

„Z našeho pohledu to byl ostudný výkon. Za celý zápas jsme si vytvořili tři šance, z toho dvě trestná střílení. Jinak jsme v Havířově nepředvedli nic,“ hřímal po zápase ve Slezsku kadaňský Daniel Branda, jehož celek vyslal pouze 13 střel mezi tři tyče. „Na jednu stranu to nechápu, ale na stranu druhou máme velice mladé mužstvo, často jsou to bývalí junioři, kteří rok nehráli hokej. To nás ale neomlouvá,“ pokračoval.

Havířov určil ráz utkání poměrně rychle, už ve 4. minutě vedl 2:0. Debaklu pak zabránil především brankář Běhula, jenž propustil celkově pouze čtyři z 50 střeleckých pokusů domácích. Kadaň doplatila také na nedisciplinovanost, v zápase nasbírala hned deset menších trestů, Kuboš se nechal vyloučit na 5 minut plus do konce utkání. Dvě přesilové hry Havířov využil.

Vyhořel také ústecký Slovan, který si připsal čtvrtou prohru z posledních pěti duelů. S Jihlavou ztrácel už po první periodě tři branky, recept na brankáře Wolfa nenašel ani ve zbylých 40 minutách. Také zde padaly branky hned v úvodu, stav 0:2 platil už v 5. minutě.

„Duel s Jihlavou hodnotíme hodně špatně. Předvedli jsme katastrofální vstup do utkání,“ nechápal po zápase asistent ústeckého trenéra Jaroslav Roubík. „První střídání, pak myslím čtvrté střídání ve vlastní přesilovce,“ vypočítával inkasované branky. „V desáté minutě už to bylo 0:3 a jen stěží jsme dohráli třetinu bez dalších obdržených gólů. Od druhé třetiny jsme se tak trochu zvedli, ale hokej se bez branek vyhrát nedá. A my akorát můžeme pogratulovat Jihlavě k vítězství,“ pokrčil rameny bývalý kanonýr nad nulovou produktivitou svých svěřenců.

Slovan se tak dál potácí na 13. příčce, Kadaň zůstává logicky poslední. V dalším kole míří Ústí nad Labem v sobotu do Vsetína, který je čtvrtý. Trhači hostí v souboji posledního s předposledním Frýdek-Místek. Litoměřický Stadion, který měl ve středu volný los, a jenž je na tom ze severočeských zástupců na průběžné druhé pozici nejlépe, přivítá v Kalich aréně momentálně desátý tým tabulky, pražskou Slavii. Úvodní buly všech tří utkání bude vhozeno přesně v 17 hodin.

Hokej, Chance liga, 11. kolo:

Ústí n. L. – Jihlava 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 1. T. Havránek (T. Harkabus, F. Seman), 5. Illéš (Skořepa), 12. Illéš (Lichanec), 42. Eliáš (M. Zadražil, Helt).

Rozhodčí: Jechoutek, Čáp – Kreuzer, Polonyi. Vyloučení: 2:3. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 854. Střely na branku: 20:27.

Ústí: Havránek, J. Drtina (A), Přindiš, Trefný, Weinhold, Vladimír Brož (A), Záruba – M. Tůma, Vrdlovec, Trávníček (C) – V. Bílek, Milfait, Štěpán Bláha – Kulhánek, Grim, Ondřej Bláha – Ouřada, T. Čermák, Jouza.



Havířov – Kadaň 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 2. Hudeček (Kočí, Bambula), 4. Hudeček (Doktor, Paś), 36. Bednář (Bambula, Maruna), 41. Pechanec (Bednář, Chroboček).

Rozhodčí: Koziol, Vrba – Konvička, Král'. Vyloučení: 6:10, navíc Kuboš (KAD) 5+OK. Využití: 2:0. Diváci: 588. Střely na branku: 50:13.

Kadaň: R. Běhula – Steinocher, Jáchym, Zorko, Červenka, Kuboš, Štochl, Kabelka – Routa, Bernat, Koblížek – Mežnar, S. Heffernan, Z. Zabloudil – Kordule, Čech, Homer – Ferbas, Hradecký, Bogdasarjan.