Chomutov – Snaha Pirátů Chomutov na zisk dalších bodů vyšla v domácím utkání s Berany se Zlína naprázdno. Domácí se nechali zaskočit dvěma góly Zlína už v první třetině, a když ve druhé třetině hosté přidali další dvě branky, bylo v podstatě rozhodnuto. Piráti už jen dokázali korigovat jedním gólem a vyšli tak opět bodově naprázdno.

Na snímku Piráti (v bílých dresech) při obléhání zlínské branky. | Foto: Deník/Roman Dušek

Naději chomutovských Pirátů na to, že se po zápase se Zlínem přiblíží na dostřel karlovarské Energii, se začaly rozplývat už po deseti minutách hry. Berani totiž měli famózní vstup do zápasu, když domácí ve druhé minutě zapomněli na modré čáře Edgarse Kudlu, který poslal do šance Pavla Sedláčka. Ten se dostal až těsně před gólmana Justina Peterse a poprvé ho překonal. Sotva se domácí začali po pár minutách zvedat, přišel druhý gól Zlína. Nahozený kotouč Zdeňka Okála před branku Chomutova našel Antonín Honejsek, který skóroval podruhé. Po deseti minutách se přece jen Chomutov začal dostávat do hry, ale žádnou vyloženou šanci si nevytvořil a tak už se skóre do konce třetiny neměnilo. Největší emoce tak u domácích fanoušků vyvolalo ke konci třetiny tvrdé naražení na hrazení Bohumila Janka.

Obrat se nekoná

Druhou třetinu začali domácí snahou o zkorigování nepříznivého stavu. Zlín však příliš mnoho prostoru domácím nedopřál. Jejich snaha o dobytí hostující svatyně tak zůstávala stále v říši snů. Naopak, byli to hosté, kteří ve 30. minutě vstřelili třetí gól. Jakub Šlahař se dostal do úniku a svou šanci přetavil ve třetí gól Zlína. To ale nebylo ze strany hostů všechno. Po dvou minutách vyrobili Piráti chybu v rozehrávce, kterou potrestal Jakub Herman. Nakonec se ale dočkali i Piráti. Za nedovolené bránění šel ven zlínský Jiří Ondráček. Přesilovku domácí využili zásluhou Radka Dudy, který střelou pod víko nedal Liborovi Kašíkovi v brance Zlína šanci. Závěr třetiny poznamenalo několik vyloučení. Nejprve šel na trestnou lavici Jakub Šlahař a vzápětí po něm Vladimír Růžička, který dostal ke dvěma minutám ještě dalších deset. Na trestnou lavici ho vzápětí následoval za hru vysokou holí Marek Tomica a Piráti se bránili ve třech proti čtyřem. Skóre se ale už dokonce třetiny neměnilo.

Marná snaha o zvrat

Třetí část začali domácí oslabeni o dva hráče, ale hosté toho nevyužili. Piráti se poté snažili ještě se zápasem něco udělat a tlačili se před Kašíkovu branku. Hosté na to odpovídali rychlými brejky a tak se hra přelévala ze strany na stranu. Jak obě obrany, tak gólmani však nájezdům útočníků odolávali. Zlín už v závěru kontroloval hru a domácí do žádné vážnější akce nepustil. Třetí třetina tak už žádný další gól nepřinesla. Piráti tak na třináctém místě stále ztrácejí na dvanácté Karlovy Vary šest bodů.

Piráti Chomutov - PSG Berani Zlín 1:4 (0:2, 1:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 34. Duda (Vantuch) – 2. P. Sedláček (E. Kulda, Žižka), 6. Honejsek (Okál, Herman), 30. Šlahař (Nosek, Freibergs), 32. Herman (Honejsek, Šlahař).

Piráti Chomutov: Peters (Pavlát) – Flemming, Jank, Knot, Dietz, Valach, Trefný, Antropov – T. Svoboda, V. Růžička (A), Marjamäki – J. Stránský, Sklenář, Raška – Duda, Vantuch, Tomica (C) – Klhůfek, Huml (A), Koblasa.

PSG Berani Zlín: Kašík (Štůrala) – Freibergs, Nosek (A), Žižka (C), Řezníček, Valenta, Zbořil, M. Novotný – Kubiš (A), Fořt, J. Ondráček – Lakatoš, P. Sedláček, E. Kulda – Popelka, Fryšara, Šlahař – Herman, Honejsek, Okál.

Rozhodčí: Hradil, Úlehla – Jelínek, Malý.

Ohlasy po utkání:

Radek Duda, útočník Piráti Chomutov: Dnes jsme neukázali nic, nebyla tam žádná bojovnost. Můžeme být rádi, že nám dnes Zlín dal jenom čtyři góly. My jsme si zasloužili mnohem víc a to ještě můžeme děkovat našemu gólmanovi, že nás podržel. Hlavně pro něj bychom si měli uvědomit v hlavách, že by měl zůstat v pohodě, protože on nám dává tu šanci na to získat nějaké body.

Robert Svoboda, trenér PSG Zlín: Nám se podařil vstup do utkání. Využili jsme příležitosti a dostali se do dvougólového vedení. Domácí pak přidali, ale nám nepodařilo ten jejich nápor zvládnout. Když jsme pak ve druhé třetině vedli už 4:1, tak jsme věřili, že tu ten zápas zvládneme. Pozitivní pro nás je výkon Libora Kašíka, který ostal jenom jeden gól a pak produktivita Honejskovo lajny. To dneska rozhodlo.

Vladimír Růžička, trenér Piráti Chomutov: Myslím, že kolega to řekl dobře. Měli jsme hodně špatný vstup do zápasu a pak jsme celý zápas také v tom duchu odehráli. Hodnotil bych to tak, že to dnes bylo jedno z našich nejhorších utkání, které jsme odehráli.