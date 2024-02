Mile překvapený byl chomutovský brankář Richard Běhula, když si dozvěděl, že atakoval klubový rekord v neprůstřelnosti, která se v jeho případě zastavila na 211 minutách a 10 vteřinách. Při těžkém derby v Mostě Běhulovu „zeď“ odčaroval šikovný Martin Berčík, který do týmu Lvů nedávno přišel z ústeckého Slovanu.

Richard Běhula hodnotí pro klubovou TV svůj rekord a také derby s Mostem. | Video: Piráti Chomutov

Běhula patřil ovšem v derby k oporám. Inkasoval dvakrát, jenže pak si poradil s nařízeným trestným střílením Pavla Písaříka, čímž zamezil Lvům vyrovnat a zápas a výhru 4:2 pro Chomutov vystřelil do prázdné Petr Eret.

„Vůbec jsem o rekordu nevěděl. Byl jsem mile překvapený, je to splněný sen,“ usmíval se Běhula do kamery klubové televize. Sám pak přiznal, že nevědomost byla možná lepší. Zbavila ho myšlenek na zajímavou metu. „S tím souhlasím. Myslím si, že kdybych na to myslel, tak góla dostanu mnohem dříve.“

Jak pak Běhula viděl derby s Mosteckými Lvy? „Byl to vyrovnaný zápas a také hodně kontaktní. Ale jsem rád, že jsme zvládli koncovku. Když jsme loni s Mostem hráli play off, tak to byl dost podobný zápas,“ našel pirátský brankář shodu a přidal svůj pohled na gól Martina Berčíka, který mu sebral neprůstřelnost. „Myslel jsem si, že Berču znám hodně dobře, že vím, co udělá, ale nakonec udělal něco jiného a vyšlo mu to gólem,“ usmíval se Běhula, které ovšem rekord bude něco stát do klubové kasy. Nebo ne?

„Zatím na to pokladník ani nereagoval a třeba se to ani nedozví,“ chechtal se chomutovský sympaťák a je mu jasné, že šance tohle zamlčet není moc velká.

