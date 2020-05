„Koukám na vitrínku ve své kanceláři. Mám snímky z úspěšných šampionátů. Už dlouho jsem nic nepřidal,“ povzdechne si 63letý pán, který se dostal i do kabiny nebo na hotel.

Mimochodem, Simkovič koupil masku filmového padoucha kdysi dávno v holešovické tržnici.

Asi je zbytečné se ptát, zda vás mrzí zrušení letošního šampionátu…

Je to pryč. Měl jsem jet na první tři zápasy ve skupině, pak podle vývoje. Švýcarsko na tu vzdálenost šlo.

Věřil jste, že by Češi zlomili sedmiletý medailový půst?

Mohlo to klapnout. Já jsem to trenéru Říhovi přál, za něj ten mančaft šlapal a šance na medaili by byla. Překvapilo mě, že s ním takhle zametli a nedali mu ještě rok šanci. Holt se nedá nic dělat.

Začal jste jezdit i na další sportovní akce, ale třeba Euro se také neuskuteční…

V dubnu jsem měl políčeno na tenisový Fed Cup, v květnu měl být hokej a v červnu fotbalové Euro. Intenzivně tak teď sleduju televizní záznamy, reprízy z minulých šampionátů. Těším se na dobré zápasy a vybaví se mi vzpomínky na medaile.

Na který šampionát vzpomínáte nejraději?

Poprvé jsem jel s maskou v roce 1999 do Lillehammeru. Tehdy jsme získali titul, kterým začal zlatý hattrick. Pak je tady zlatý šampionát v roce 2005, úplná jednička, tam byli i hráči z NHL. Rád vzpomínám na překvapivý titul v roce 2010, kdy jsme byli ve čtvrtfinále na pokraji vyřazení a dostali se až do finále. V dramatickém zápase o titul jsme pak porazili Rusáky. Poslední minutu jsme hráli tři proti šesti a Vokoun v bráně čaroval. Stál jsem za mantinelem, vidím to jako dneska. To byla opravdu fantastická radost.

Jágr? Skromný a rozumný člověk

A co domácí šampionáty?

Praha v roce 2015 měla také svoje kouzlo. Bohužel jsme doplatili na neproměňování šancí, zase jsme chytli Ameriku a pak zůstali bez medaile. Teď tady koukám na vitrínku ve své kanceláři, spíš je to taková klubovna, kde mám snímky z úspěšných šampionátů, na kterých jsme řádili. Teď už sedm let nic.

Kromě masky Fantomase nosíte i reprezentační dres Jaromíra Jágra. Jste velkým obdivovatelem legendární „68“?

Jardovi fandím, to není nic tajného. Měl jsem možnost se s ním i párkrát potkat, osobně mi blahopřál k narozeninám. Před dvěma roky jsem začal jezdit na Kladno na hokej. Je mi líto, že sestoupili.

Myslíte si, že Jágr bude pokračovat v první lize?

Věřím tomu, že bude mít chuť. Slíbil jsem, že až skončí Jarda, tak končím taky. Třeba to dotáhne do té padesátky. Co mám informace, tak se připravuje. Věřím tomu, že bude zase vynikat. On je unikát. Pro něj existuje jen hokej. Věnuje se mu naplno, dává tomu celý svůj život. To je fantastické. Je to skromný a rozumný člověk.

Pokud neskončí, nebudete muset za ním jezdit do Kladna, ale uvidíte ho doma v Ústí…

Jsem ústecký patriot a mrzí mě, jak je to tady s hokejem. Proto radši jezdím do Kladna. Ale kdyby do Ústí přijel, tak bych se šel podívat.

Byl jste se podívat na Jágra, když Kladno hrálo o záchranu v Litvínově?

Přestože jsem Severočech, do Litvínova nejezdím. Mám nějaký blok. To samé teplický fotbal.

Otázka na závěr co říká Fantomas na uzavření extraligy?

Nemyslím si, že je to úplně šťastné řešení, ale třeba jsem stará škola a nerozumím tomu. Ale drama přináší nejen boj o titul, ale i o záchranu. Nevím, jestli budou chodit na zápasy fanoušci, když už o nic nepůjde. Vím, že je to o financích, ale když ochabne zájem diváků, tak kluby nebudou mít takový příjem ze vstupného.