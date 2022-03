"Každý ví, že já mám Ústí pořád rád, takže to beru jako hroznou ostudu. Pro mě osobně je to obrovské zklamání. S hráči, s nimiž jsme tam dříve působili, jsme z toho zdrcení, v šoku. Nedokázali jsme si představit, že to dojde až tak daleko," neskrýval emoce Antoš. "Je to ale vyústění toho, jak se s hokejem v Ústí dlouhodobě pracovalo," doplnil bývalý kapitán Slovanu, o němž je známo, že se nebojí věci trefně pojmenovat.

Sérii sledoval, s trenérem Šumperka se dokonce kamarádí. "Navíc tam hraje několik kluků, které jsem trénoval ve Slavii, takže jsem věděl, jakou sílu ten tým má. Už pár kol před koncem jsem tušil, že do play-down půjdou tito dva soupeři, ale očekával jsem vyrovnanou a dlouhou sérii, na krev," překvapil ho vcelku rychlý průběh.

Černý den pro ústecký hokej. Slovan po dvaadvaceti letech padá do 2. ligy

Tým kolem kapitána Michala Trávníčka tedy sestupuje, a to i přesto, že skončil po základní části až pátý od konce. To je důsledek nemilosrdného sestupového klíče. "Je přísný, ale byl daný dopředu a všichni ho museli od začátku respektovat, takže v tom bych výmluvy nehledal," nesouhlasil však majitel extraligového titulu se Slavií. "Spíš bych viděl chybu v tom, jak se k tomu v Ústí postavili už několikátou sezónu. Není to tak dávno, co tam chodilo na hokej tři tisíce lidí, a teď? Áčko spadlo do 2. ligy, dorost i junioři jsou bez extraligy, přitom hokej měl v Ústí vždycky tradici."

ZAČÍT OD PÍKY

Severočeská metropole na Labi se tak poroučí z profesionální sféry, což je problém sám o sobě. K těžkému návratu z poloprofesionální úrovně, kde mnohdy hráči trénují až večer, po práci, navíc ne každý den v týdnu, ale podle Antoše přibývá další průšvih. Tím je žalostný stav ústecké mládeže.

"Dlouhodobě jsem zastáncem toho, že každý klub by měl těžit ze své mládeže. Říkal jsem to i tehdejšímu vedení Slovanu, když jsem v klubu končil. Byl to tam takový můj spor, tvrdil jsem, že by vždy měl naskakovat v áčku nějaký junior. Za našich dob to byl alespoň Klozák (Jan Kloz, pozn. autora), ale postupně se to vytratilo. Je potřeba dávat šanci svým odchovancům, pomalu jim otvírat dveře, aby ti kluci měli chuť ten hokej hrát," narážel mimo jiné na fakt, že v posledních sezónách se na ústeckém zimním stadionu rozehrávali spíše junioři Mladé Boleslavi a dalších extraligových celků.

Masakr! Co dřív stačilo na play-off, nebylo letos dost ani na záchranu

Ačkoliv Slovan popravila i obří marodka, v posledním zápase play-down byli v nominaci i tři ústečtí junioři, kteří ale šanci nedostali. "Nasazovat jsme je nechtěli, to by byla sebevražda," přiznal po zápase trenér Miroslav Mach i přesto, že mu zbylo pouze 14 zdravých hráčů.

"Věřím, že Ústí je schopné takové kluky vygenerovat, protože hokej tam má tradici," opáčil ovšem Antoš. "Bude ale muset začít od píky, od dětí, vychovat si silný dorost, juniorku, postupně ty kluky zapojit do áčka ve 2. lize, dokoupit pár kvalitních hráčů a pokusit se o postup. Jenže v momentě, kdy máte všechny tyhle kategorie úplně dole, to bude strašně složité."