V Litoměřicích i díky půjčce od města zůstane 1. hokejová liga. Nejen o tom se rozhovořil předseda HC Stadion Litoměřice Jan Fišera.

Sportovní ředitel HC Stadion Litoměřice Jan Fišera. | Foto: Stadion Litoměřice

Mohou si oddechnout. Litoměřice zůstanou na prvoligové hokejové mapě i pro následující sezóny. Zastupitelstvo města ve čtvrtek schválilo žádost klubu o desetimilionovou návratnou půjčku, kterou klub splatí v průběhu příštích pěti let. „Forma návratné finanční výpomoci se nakonec ukázala akceptovatelnou pro většinu politické reprezentace města a byla přijata naprostou většinou hlasů, za což chci poděkovat,“ řekl současný šéf klubu Jan Fišera

Na úvod ještě na skok k uplynulé sezóně. Ve funkci předsedy klubu jste nahradil pana Sadila, Stadion skončil po základní části pátý, ale nakonec jste vypadli už ve čtvrtfinále play-off. Jak se dá takový ročník zhodnotit?

Základní část byla z naší strany velmi kvalitní a dokázali jsme si zajistit přímý postup do play-off, bylo to vlastně historicky druhé nejlepší umístění. Rychlý konec s Prostějovem mě překvapil, čekal jsem, že po loňské zkušenosti budeme soupeře více trápit. Ale když jsem viděl utkání, musím uznat, že Prostějov byl vynikající a předvedl naprosto zkušený, soustředěný výkon.

Přišli jste o podporu svazu, který stopl projekt Dukla. Jak moc se to na sezóně podepsalo?

Pro nikoho není příjemné, když musí v průběhu sezóny dvakrát předělávat rozpočet, a to v okamžiku, kdy jsou všechny smlouvy podepsané a sezóna rozjetá. Museli jsme si s tím poradit. Dokázali jsme získat peníze na dokončení celého ročníku, některé formou reklamy či darů, ale také například posečkáním ze strany našich dodavatelů.

Klub prý požádal město Litoměřice o návratnou půjčku, kterou ve čtvrtek schválilo zastupitelstvo…

Ano, je to právě z tohoto důvodu. Požádali jsme město Litoměřice o návratnou finanční výpomoc ve výši 10 milionů Kč. Chci jít do nové sezóny s čistým štítem, nedlužit dodavatelům a stabilizovat klubové finance.

Můžete specifikovat, jak bude půjčka koncipována?

Jedná se o 10 milionů Kč s pravidelnými splátkami po dobu dalších pěti let. Vždy nejpozději do 31. 1. musíme uhradit dva miliony Kč. To je přesně taková částka, kterou jsme schopni každoročně pokrýt. Nešli jsme směrem, že bychom po městě žádali navýšení podpory, navýšení dotace. Forma návratné finanční výpomoci se nakonec ukázala akceptovatelnou pro většinu politické reprezentace města a byla přijata naprostou většinou hlasů, za což chci poděkovat. Diskuse k tomuto bodu byla dlouhá, ale také většinou věcná a kromě několika zastupitelů došlo k podpoře skrz celé politické spektrum.

Co by se stalo, kdyby návrh neprošel a klub by peníze nedostal? Prý hrozil až konec Chance ligy v Litoměřicích…

Ano, kdyby žádost nebyla schválena, tak bych nejspíše řešil okamžitý prodej licence a finance na pokrytí závazků bychom získali tímto způsobem. Naštěstí to nyní řešit nemusíme a můžeme ve městě Chance ligu zachovat. Myslím si, že si to město i fanoušci zaslouží, do Kalich Areny prostě tato soutěž patří, navíc už jsme zůstali jediní v kraji.

Přeci jen, teoreticky, kdyby tento černý scénář nastal, do jaké soutěže jste měli v plánu jít? Druhá liga, krajský přebor, nebo dokonce úplný konec?

Já osobně bych dospělý hokej v tomto režimu vůbec nedělal, minimálně v příští sezóně by se nehrálo. Není to jen o financích, je to také o tom, že máme jen jednu ledovou plochu a odpolední tréninky dospělých by vzaly ledy mládeži. S nedostatkem ledů bojujeme už nyní a toto by byl další velký zásah. A hrát druhou ligu profesionálně, trénovat dopoledne, tak to už se zase dostáváme rozpočtem na úroveň, se kterou bychom mohli zůstat v první lize.

Peníze ale máte schválené. Jak to vypadá ohledně rozpočtu na příští ročník? I přes pomoc města po odchodu svazu přeci jen budete muset sehnat i jiné zdroje…

My musíme v první řadě osekat náklady, které v minulé sezoně vyletěly extrémně nahoru. Dochází tedy k pokrácení částky na odměny hráčů, servis týmu a podobně. Podařilo se nám domluvit partnerství se silným extraligovým klubem, jehož jméno oznámíme později. A samozřejmě neustále jednáme a hledáme další zdroje. Budeme také muset navýšit vstupné o nějakých 20%, pokud tedy do tohoto ještě nezasáhne zvažované zvýšení DPH u vstupenek na sport.

A jak to vypadá s kádrem a přípravou?

Tým se sejde 1. května, jako každý rok bude určitá obměna v kádru, kdy si prostě některé hráče už nebudeme moci dovolit, někteří se posunou do extraligy a budou bojovat o svou příležitost v nejvyšší soutěži. Máme ale připraveny kvalitní náhrady, část starších hráčů z letošní sezony zůstane a k nim se přidají mladíci od našeho partnerského klubu. Tým bude mít opět svou kvalitu a můžeme pomýšlet na boje o play-off. Podrobnosti začneme postupně zveřejňovat v dalších týdnech, teprve nyní jsme získali jistotu, že budeme pokračovat a potřebujeme teď pár dní na to vše, co je připravené, dokončit.