Veselý se tvorbě dřevěných deskovek věnuje řadu let a letos se rozhodl vydat šest her z Edice 2020. Všechny kombinují různé herní žánry a na své si přijdou jak zkušení hráči, tak i lidé hledající nenáročnou zábavu. „Jde o tituly, kterých si z hlediska jejich témat i herních principů nejvíc vážím,“ řekl Matyáš.

Na Hithitu spustil crowdfundingovou kampaň, od které si mimo jiné slibuje rozšíření uživatelské základny. „Smyslem běžícího projektu je dát lidem možnost donutit mě dlouho připravované hry konečně vydat. Abych fanoušky motivoval i ekonomicky, rozhodl jsem se je všechny nabízet přesně v hodnotě jejich výrobních nákladů,“ přiblížil kampaň její autor.

Konečnou částku stanovil na 251 000 korun, aktuálně se vybralo něco přes půlku. Přispěvatelé získají hru či sadu her dle svého výběru. Nechybí ani nehmotné odměny v podobě účasti na testohraní nebo výkladu pravidel u zájemce doma přímo od Veselého. „Vybrané peníze použiji na samotnou výrobu her, případně překlady pravidel do angličtiny a němčiny. Rád bych příští sezónu podobnou nabídku učinil i zbytku světa,“ nastínil své plány regionální tvůrce.

Tvoří pod značkou Maty Moves, kterou charakterizuje nezaměnitelný rukopis a kompaktní design. „Držet se dlouhodobé koncepce značky z hlediska technologie a vizuálu mě jednak obrovsky baví, ale především mi to usnadňuje leckterá rozhodnutí v průběhu vývoje nových titulů,“ podotkl Veselý.

Intuitivní styl

Svůj styl popisuje jako intuitivní a respektující přírodní zákonitosti. Jelikož nestudoval grafiku ani tesařinu, tvoří s čistým štítem a bez předchozího zatížení. Jako hlavní materiál si vybral dřevo. „Nemám pro to žádné objektivní argumenty. Rozhodnutí bylo postavené na emoci, kterou ve mě ta představa vyvolala. Vyrábět hry ze dřeva mi zkrátka přišlo tak vtipné, že nebylo dále o čem přemýšlet,“ svěřil se Matyáš. „Byla to pro mě záruka, že to bude cesta zábavná a plná výzev. A to se splnilo do puntíku“ dodal.

Účastnil se i letošních večerních Tatrhů, které proběhly ve Vratislavicích nad Nisou. Místo aby se zařadil do linie stánkařů, dovezl s sebou malířské stojany a obrazy zachycující rozehrané partie novinek z Edice 2020. „Chtěl jsem nabídnout nevšední téma k diskuzi. Celou dobu jsem si s lidmi povídal o mé tvorbě,“ řekl Matyáš Veselý.

Podle něj současná situace poznamenaná epidemií koronaviru nabízí především důkladnou introspekci a přehodnocení zajetých struktur. „V rámci tohoto cvičení lidé nalézají odvahu se začít věnovat věcem, které vždy chtěli dělat, ale nebyl na ně čas. Pokud tedy cítíte, že by bylo dobré trávit více času s těmi, které máte rádi, deskovým hrám to zcela určitě nahrává,“ uzavřel vyprávění Matyáš Veselý.

Hry Matyáše Veselého



Spectrum: Jednoduchá asociační hra plná barev vhodná pro větší množství hráčů.

Multiverse: Barevná plavba vesmírem, ve které se snažíte potkat co nejvíce alternativních existencí ostatních hráčů.

Project: Třetí díl herní ságu EQUILIBRIX konečně posouvá na 6 barev, tedy až 6 hráčů.

Amateurs: Autentická hra popisující náročnost komunikace s ostatními členy kapely. Jste opravdu připraveni obětovat hudbě svůj osobní život?

Wilderness: Ukořistěte jako první všech 5 elementů v této epické poziční strategii. Díky systému BLACK + WHITE se hra dá hrát i v dvojnásobném počtu hráčů.

Balanceformers: Smyslem této hry je pomoci ostatním, zároveň však musíte udržet světlou a temnou energii v rovnováze. Díky systému BLACK + WHITE se hra dá hrát i v dvojnásobném počtu hráčů.