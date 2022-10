Že je kresba křídou na chodník pro děti? Omyl, umělce proslavila po celém světě

Kateřina Němcová

Pokud nežijete v USA, pouliční kresby mistra chodníkové křídy nejspíš nikdy naživo neuvidíte, ale díky sociálním sítím a naší galerii můžete na vlastní oči vidět to, co denně rozveseluje obyvatele Michiganu už od roku 1987. Už 35 let chodí David Zinn se svým kufříkem plným kříd a zkrášluje chodníky svým dočasným uměním.

Své kresby často zasazuje do aktuální situace | Foto: Se souhlasem Davida Zinna