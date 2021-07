Bývalý šikovný záložník samozřejmě sleduje letošní mistrovství Evropy. Jeho favoritem na titul je Belgie, nedává mu smysl herní formát a věří v postup Česka do semifinále. „Nedává to smysl, že se hraje všude možně. Za tohle bychom měli Platinimu poděkovat a okamžitě ho vyhodit,“ nebere si žádné servítky.

Matěji, jak se vám zatím líbí výkony české reprezentace?

Myslím si, že kvalitou jsme dosáhli na náš výkonnostní strop. Jsem rád, že máme ve čtvrtfinále Dánsko, které je hratelné. Věřím, že máme na postup.

SBOHEM! Záložník Matěj Kotiš ve Varnsdorfu dohrál, vedení klubu s ním už do dalších sezón nepočítá.Zdroj: DENÍK/Michal Šafus

Dánsko se asi do nás nebude tak tlačit, jako Nizozemsko. Očekáváte jinou taktiku?

Je to možné. Podle mě bychom ale měli hrát z bloku a nechat Dány tvořit. Spoléhat budeme na Patrika Schicka, protože to je naše jediná ofenzivní hvězda.

Letošní EURO nabízí řadu pěkných zápasů, padá hodně branek.

Zatím je to úžasné. První dva dny to byla nuda. Už komentátoři říkali, že se týmy tak trochu bojí, nechtějí to otevřít. Ale pak se to rozjelo. Dva výsledky 3:3 v jeden den byly prostě fenomenální. Hráči jsou skvěle technicky vybaveni, udrží míč. Nejsem zastánce španelského stylu, kdy si dokola nahrávají. Nejsem ale taky příznivec videa.

Jak to?

Prostě se mi to nelíbí. Je pravda, že díky tomu jsme proti Chorvatsku kopali penaltu. Díky tomu dostali de Ligt červenou kartu. Vadí mi ty chlupové ofsajdy, to je na palici, to bych zrušil.

To, že se hraje na několika stadionech po celé Evropě, sklidilo velkou kritiku.

Tohle se mi absolutně nelíbí. Pokud to vymyslel Platini, tak bych mu poděkoval a vyhodil ho. Je to prostě strašná kravina. Já bych rád jel, ale ve finále není možnost. V Maďarsku přijde 50 tisíc lidí, ve Skotsku tři tisíce. Nelíbí se mi to a těším, se, až se vrátíme k modelu jednoho nebo dvou států.

Čtvrtfinále proti Dánsku budeme hrát v dalekém Baku. Další věc, kterou řada lidí prostě nechápe.

Já jsem jeden z nich. Vždyť by se to mohlo hrát v Polsku, v Německu. Mají tam krásné stadiony. Tohle je těžký nesmysl. Pro hráče to musí být očistec na psychiku. Testování, izolace, cestování. Trochu se to nakouslo v hokeji. Celý tenhle proces může mít na jednotlivé hráče velký vliv.

Překvapilo vás něco z dosavadního průběhu turnaje?

Itálie se hodně nadřela na postup, může děkovat Bohu. Přitom v prvních dvou zápasech byla fenomenální. Francie, která byla největším aspirantem na titul, se mi od začátku moc nelíbila. Jak už jsem zmínil, tak se mi nelíbí Španělsko. Už 8 let je mým horkým kandidátem na titul Belgie. Myslím si, že letos má jejich současná generace poslední šanci.

Myslíte si, že by trenér Šilhavý měl nechat proti Dánsku stejnou sestavu, jako v osmifinále?

Jelikož jsem velký obdivovatel Pavla Kadeřábka, tak podle mě by měl dostat šanci před Bořilem. Tonda Barák je sice pomalejší, ale má velmi zajímavý a technický styl. Je mi bližší než běhavý Darida. Na druhou stranu si nemyslím, že trenér Šilhavý nechá kapitána na lavičce. Nelíbí se mi Jankto ani Král. Souček si hraje to svoje. Mile překvapil Holeš. Naopak nejlepší výkony předvádí Coufal se Schickem. Hlavně Patrik patří mezi TOP útočníky na turnaji.

Kde sledujete zápasy mistrovství Evropy?

V baráku mám postavenou garáž. Máme naražený soudek a pípu s chlazením. Od kamaráda jsem su půjčil velkou promítačku tři na tři metry. Děláme tam takový teambuilding. Sejde se nás tak deset, patnáct a koukáme. Nesledujeme jenom naše zápasy, vybíráme si další atraktivní duely.