Společný tým fotbalistek vyhrál s přehledem svou divizní skupinu A. Bilance? Ta zvoní! 48 bodů za 16 vítězství a 2 porážky – skóre 75:18. Druhý Mělník skončil s dvanáctibodovou ztrátou.

„Jako první tým v ženských divizních soutěžích jsme dokázali, že i tento projekt spojených týmů má ve fotbalové rodině své místo. Tým si sedl, tak jsme již nemuseli pracovat na sehrání. V rámci zimní přípravy jsme měli trochu obavy, protože jsme se potýkali se nemocemi a zraněními a odehráli jsme pouze jediné přípravné utkání s Chyší,“ řekl jeden z trenérů oddílu Karel Giampaoli, kterému pomáhali ještě Ondřej Chlad a Petra Dojáčková.

Vedení muselo v půlce sezony řešit nepříjemnosti – opustili je tři zkušené hráčky, dvě odešly do druhéholigového týmu a kanonýrka Podaná začala svou další životní etapu v Pardubicích. Ale…

Vrátila se Šimonková po delší rekonvalescenci a tým posílila Kolomazníková z Teplic. Místo dlouhodobě zraněné Vaňáčové se mezi tři tyče postavila útočnice Flachsová. „A byla výraznou oporou týmu,“ poklonil se hráčce, která zastala těžkou roli, kouč Giampaoli. Tým se rozjel. Dokonce tak, že s přehledem vyhrál divizi a mohl jít i do vyšší třetí ligy.

„Celý tým působil kompaktně, kdy opory týmu, i s ligovými zkušenostmi, byly doplňovány bojovností mladších hráček. Velice nás těší, že o dámskou kopanou začala mít zájem i děvčata, která můžeme zapojovat do týmu žáků a přípravek. Mládež je jednoznačně základem rozvoje klubu,“ říká Giampaoli a pokračuje:

„Je i příjemné, kolik lidí nám přálo úspěch vzhledem k počátečním problémům a komplikacím na začátku našeho společného projektu. A jim jsme museli vysvětlit i to, že jsme i přes jednoznačné vítězství ve skupině nepostoupili do vyšší soutěže. Zástupci Fotbalové asociace nám nabídli přímý postup, protože vítěz jiné skupiny divize odmítl sehrát barážový dvojzápas o postup. Bohužel v té době nebylo fotbalovými právníky potvrzeno, jestli může sdružený tým startovat ve vyšší soutěži,“ vysvětluje trenér.

„Zároveň fotbalové řády jsou nekompromisní i v tom smyslu, že týmy v ČFL musí mít alespoň jedno dívčí družstvo a to jsme ani jeden ze sdružených týmů neměli. Řády také určují i vysokou finanční kompenzaci za nesplnění této podmínky, což by zatížilo i tak napjatý rozpočet sportovního klubu. Ale je nutné to brát jako další výzvu – nejen bojovat o soutěžní body, ale získat děvčata ke kopané,“ uzavřel Giampaoli.

Tým žen, který zasáhl do bojů

Flachsová, Králová (K), Mašlová, Plochá, Novotná, Lukešová, Tóthová, Svobodníková, Polívková, Šimonková, Myslíková, Bečáková, Antalová, Hejduková, Nováková, Kolomazníková, Jungová, Ščevíková a Dojáčková. Z důvodu zranění nenastoupila do jarních bojů brankářka Vaňáčová. Vedoucí: Hausdorfová Anna; Trenéři: Giampaoli Karel, Chlad Ondřej a Dojáčková Petra.