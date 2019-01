Kadaň, Chomutov – Česká futsalové reprezentace žen stojí na prahu dalších dvou přátelských zápasů. Tentokrát budou soupeřkami Rusky. Český tým se tak pečlivě připravuje na období, kdy bude mít ženský futsal finálové turnaje v Evropě. Tímto trendem se totiž ubírají obě světové asociace UEFA i FIFA.

Ženská futsalová reprezentace se utká v Kadani a Chomutově s Ruskem | Foto: Deník/Archiv

Češky vyzvou Rusky v pátek v Kadani a v sobotu v Chomutově. „Jedná se o další fázi přípravného období futsalového mužstva žen, kdy se vlastně tým tvoří. Stejně jako já jsem prošel mužskou reprezentací, kde jsme začínali od píky, tak to samé čeká ženskou futsalovou reprezentaci. Začínáme od nuly. Zkoušíme talentované futsalistky, které by do budoucna mohli reprezentovat naši republiku ve futsalu," řekl reprezentační trenér Karel Krakovčík.

O tom, že se blíží v ženském futsalu něco velkého, ví i samotné vedení českého týmu. „Věříme, že brzy dojde na mistrovství Evropy nebo na akci význačného formátu. Nechtěli bychom tam chybět," zdůraznil trenér žen.

Jak se rodil tým

Jak vzniká taková nominace ženské futsalové reprezentace? „Od loňského léta, kdy jsem reprezentaci žen převzal, jsme se s asistentkami dohodli, že budeme zkoušet holky, které hrály na mistrovství republiky ve futsalu. Plus máme nějaké tipy," odpověděl Krakovčík a pokračoval: „Kádr už se začíná krystalizovat a jména jsou skoro stejná. Vybíráme zhruba z osmadvaceti jmen, které jsme objevili. Poslední akce v Ostravě ukázala, že jsme vsadili na správnou kartu. V kádru jsou mladé hráčky, které mají chuť reprezentovat naši zemi."

Páteční duel v Kadani startuje v 17 hodin. Sobotní střetnutí v Chomutově začne dříve – v 14.30 hodin. „S Ruskem očekávám zajímavý souboj. Půjde o kvalitnějšího soupeře než je Slovensko nebo Maďarsko, se kterými jsme hráli v Ostravě. Konfrontaci českého a ruského ženského futsalu neznám. Nicméně ruský futsal má svou kvalitu. Uvidíme v obou zápasech, jak to dopadne. Očekáváme těžkého soupeře. Nicméně se všichni do Kadaně a Chomutova těšíme," ujistil trenér Karel Krakovčík.

Nominace české reprezentace žen

Brankářky - Lenka Kuglerová (Panorama Ostrava), Eliška Vitoulová (Gamaspol Jeseník). Hráčky – Šárka Brázdová (Chemcomex), Denisa Břenková (Panorama Ostrava), Barbora Hýlová (Hradec Králové), Pavlína Hrobská (Sezimovo Ústí), Aneta Jungová (FK Rakovník), Lucie Kladrubská (Chemcomex), Veronika Kütnerová (Panorama Ostrava), Jana Lacinová (Hradec Králové), Jana Novotná (Chemcomex), Dominika Plháková (FK Rakovník), Denisa Skálová (Démoni Česká Lípa), Veronika Svobodová (PDK Brno).

Trenér: Karel Krakovčík

Asistentky: Barbara Straková, Danuše Jeřábková

Vedoucí mužstva: Vladimíra Valíčková

Manažer týmu: Antonín Herzog

Masér: Jan Kromus