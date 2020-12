Úkol zní jasně: porazit Moldavsko! Pak už to v jejich rukou nebude. České fotbalové reprezentantky potřebují v úterním posledním utkání kvalifikace mistrovství Evropy v Chomutově zvítězit, aby se posunuly na druhé místo tabulky zaručující jarní baráž o Euro. I když ale Češky potvrdí roli favorita, žádné postupové oslavy se konat nebudou. Budou totiž muset čekat na výsledek druhého zápasu mezi Španělskem a Polskem, který je kvůli koronaviru odložený až na únor…

„V této době je to pro všechny týmy složité, některé zápasy se překládají a nyní budeme čekat do února, až budeme znát poslední výsledek, ale nedá se nic dělat. My se musíme koncentrovat na náš zápas, a pak je to otázka dalších utkání, jak se bude vyvíjet naše skupina,“ pokrčil rameny trenér národního týmu Karel Rada.

Karty jsou rozdány jasně. Češky ztrácí na druhé Polky jeden bod, ale mají lepší vzájemný zápas. Kdo tedy v posledním utkání urve víc bodů, ten si zajistí baráž. Polky k jistotě potřebují vyhrát na půdě vedoucích Španělek, což by se ale rovnalo senzaci. Doma s nimi remizovaly 0:0. České fotbalisty by si mohly zatarasit cestu do vysněné baráže samy, kdyby v úterý prohrály. Ale to by byl zázrak, před rokem totiž vyhrály v Moldavsku jasně 7:0.

„Věřím, že budeme dominantnější. Nechceme soupeře podcenit, ale myslím si, že kvalita je na naší straně. Věřím, že bude padat hodně gólů. Pokud si to vzadu pohlídáme, tak budeme mít zápas pod kontrolou,“ řekla záložnice Tereza Szewieczková pro fotbal.cz. „Chceme uspět, pak budeme čekat, jak se skupina dohraje.“

„Každý soupeř vás může zaskočit, překvapit. Musíme si dát pozor na rychlé protiútoky. Bude to hlavně o tom, abychom se prosadili gólově,“ doplnil kouč Rada.

Závěrečný kvalifikační duel v Chomutově je na programu v úterý od 15 hodin, přímý přenos můžete sledovat na programu ČT sport.