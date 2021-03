V Chomutově musí mít nějaký zvláštní vzduch. Rodí se tady totiž sportovci s dlouhou kariérní výdrží. Z Chomutova například pochází dvaačtyřicetiletý hokejový veterán Viktor Hübl, který stále platí za tahouna extraligového Litvínova. A kariéru si tady protahuje také zkušený čtyřiačtyřicetiletý fotbalista Martin Boček, nestárnoucí kanonýr divizního Chomutova.

Chomutovský kanonýr Martin Boček, za ním další zkušený plejer Patrik Gedeon. | Foto: Deník/Jaroslav Průša

Boček pamatuje i časy v nejvyšší fotbalové soutěži. V elitní lize debutoval v roce 2000 v klubu FK Chmel Blšany. O pět let později pomohl druholigovému Mostu k postupu do nejvyšší ligy. Zkrátka tenhle veterán má hodně zajímavý životopis a jak to vypadá končit nehodlá.