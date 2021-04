„Oba týmy už budou vědět, co očekávat. Každý bude chtít vymyslet nějaké překvapení, takže si myslím, že ta hra bude trochu jiná. Já věřím našemu týmu, že postoupíme,“ říká kapitánka reprezentace, chomutovská rodačka a bývala hráčka Jirkova Petra Bertholdová.

Za národní tým debutovala současná obránkyně pražské Sparty v března 2002 v zápase proti Norsku. Ví, že dnešní barážová odveta bude těžká. „Moc. Švýcarsko je kvalitní tým, my musíme hrát naplno a udělat vše pro to, abychom minimálně jeden nebo dva góly daly,“ tvrdí sympatická 36letá blondýnka.

České družstvo potkalo v prolínací soutěži nejtěžšího možného soka, večerní odveta se navíc bude hrát v Thunu na umělé trávě, což také bude nahrávat sokyním. „Bude to rychlejší. Umělka je vždy rychlá, ale nám nezbývá nic jiného než vyhrát. Půjdeme do toho naplno,“ slíbila.

Už v kvalifikaci české reprezentantky předváděly dobrý fotbal. Ve skupině skončily za Španělskem a z boje o Anglii vyřadily například ambiciózní Polsko. Většina zápasů i přípravných kempů se konala na severu Čech, v Chomutově. Tedy na místech, kde to místní rodačka zná.

Zatím naposledy se na Letním stadionu představil výběr trenéra Karla Rady před pouhými čtyřmi dny. Dlouho držel náskok, o který přišel až v poslední minutě. A ještě z penalty.

„Úvodní zápas ukázal, že máme na to, abychom postoupily. První poločas byl z naší strany velmi dobrý, druhý už se nám tolik nepovedl. Ale vedly jsme 1:0 a škoda, že se nám to nepodařilo dotáhnout do vítězného konce.“ uvedla pro portál fotbal.cz Bertholdová a dodala: „Věřím, že psychicky nás ten závěr neovlivní.“