V nominaci reprezentace pro utkání v Chomutově jsou Žitný i Matoušek

V nominaci fotbalové reprezentace do 21 let pro kvalifikační zápas ME se San Marinem v Chomutově (14. listopadu) jsou i čtyři Severočeši. Po zranění se vrací teplický záložník Patrik Žitný, ve výběru je i Jan Matoušek z Jablonce, který od posledního duelu se Skotskem kvůli zdravotním problémům nehrál. V obraně se představí jeho klubový spoluhráč Libor Holík a Matěj Chaluš z Liberce. Po utkání v Chomutově se reprezentace představí o čtyři dny později v Chorvatsku.