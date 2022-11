„Po dvou letech covidové odmlky mám turnaje znovu naplánované. Snad už se konečně podaří je zase uspořádat, tentokrát by nic bránit nemělo. Turnaje pořádám již dlouhou dobu, pro mládež už od roku 2006," hlásí muž, který už v roce 1996 vystrojil turnaj bílinským hospodám.

Do Krupky, kde se se turnaje konají, se hlásí i kluby z Německa, podle Slámy opět dorazí například Heidenauer SV a SG Weisig. Seriál turnajů začíná v neděli 4. prosince podnikem pro mladší přípravky. O týden později se do akce dostanou starší přípravky, po Novém roce se kolotoč zápasů rozjede kláním mezi mladšími žáky (4. 2.) a staršími žáky (5.2.). V krupské hale si to znovu rozdají mladší a starší přípravky (25. a 26. 2.), poté už přijdou na řadu turnaje na umělé trávě Městského stadionu Krupka - 11. 3. budou v akci dorostenci, 12. 3. mladší žáci a 25. 3. starší žáci.

Přihlášky lze posílat na adresu pořadatele slama.marian@seznam.cz, bližší informace podá trenér Sláma na telefonním čísle 777 886 585.