Perštejn – V úžasné fotbalové atmosféře se o víkendu hrálo v rámci 27. kola krajského fotbalového přeboru prestižní derby dvou nedalekých sousedů. Tatran Kadaň přijel do Perštejna s touhou urvat důležité body. Perštejn je však nemá na rozdávání a tak byl proti. První poločas přinesl vyrovnané utkání, ale pak už domácí nenechali nikoho na pochybách o tom, kdo bude vítěz. Čtyřmi góly rozhodli o svém jednoznačném vítězství.

TJ Spartak Perštejn – FK Tatran Kadaň 7:3 (3:3)

Už v páté minutě utkání polil bezmála čtyři stovky natěšených diváků studený pot. To když hosté zaskočili domácí obranu a Michal Belej poslal Tatran do vedení. Celých dvacet minut trvalo, než dokázali domácí odpovědět. Pak David Filinger srovnal na 1:1. Po dalších pěti minutách to už ale bylo 2:1 pro domácí, když se trefil Lukáš Krok. Z vedení se však Spartak radoval pouhých osm minut. Za hosty vyrovnal Vít Karban. To ale nebylo zdaleka všechno, domácí stačili po obdrženém gólu tak akorát rozehrát a už lovili míč ze své sítě znovu. Vedení vrátil Tatranu svým druhým gólem v utkání Michal Belej. Dramatický průběh zápasu měl pokračování po osmi minutách hry. Lukáš Plos dokázal chvilku před odchodem do šaten vyrovnat.

Natěšení diváci z nebývale veliké gólové úrody čekali, zda bude zápas pokračovat ve stejném duchu i po přestávce. Dočkali se však jen domácí fanoušci. Postupně skórovali domácí hráči v pořadí Plos, Krok, Filinger a Salák. Hosté se už nedokázali prosadit a tak domácí zaslouženě zvítězili.

„První půle byla od nás tragická, co jsme si řekli v kabině, jsme vůbec neplnili. Naštěstí oni měli stejně hroznou obranu jako my. O přestávce jsme si v kabině něco řekli a kluci pak splnili, co měli. Zaslouženě jsme dnes vyhráli. Zápas byl spíš o bojovnosti a srdci, které jsme měli větší, taktika šla tentokrát trochu do pozadí," okomentoval utkání bezprostředně po jeho konci asistent domácího trenéra Zdeněk Kuneš.

Branky: 25. a 61. David Filinger, 30. a 52. Lukáš Krok, 43. a 56. Lukáš Ploc, 76 Michal Salák. Rozhodčí: Krutina, Menšík, Pašek. ŽK: 2/1. Diváci: 380.

TJ Tatran Perštejn: Hůla – Pavlica (66. Goncalves De Souza Lima Leonardo), Heier, Nezbeda, Salák, Dolejška, Taverna, Filinger (71. Moravec), Plos (58. Šinkovic), Bachor, Krok.

FK Tatran Kadaň: Králík – Kocík, Čibenka (63. Šabík), Fefrčík, Janošík, Karban, Kolář, Hořínek (85. Schreiner), Zaržický (66. Janošík), Kiliján, Belej.