Na oslavy si ale musejí počkat až na únorový zápas Španělska s Polskem. Pokud favoritky z Pyrenejského ostrova neprohrají, Češky si na jaře zahrají baráž.

„Jsem spokojený, cíl jsme splnili,“ řekl lakonicky trenér Rada. „První poločas jsme odehráli velmi dobře, byli jsme aktivní, vstřelili jsme pět branek a vytvořili jsme si další šance, ze kterých jsme měli skórovat. Chtěli jsme dát příležitost i jiným hráčkám, abychom je viděli v akci. Po přestávce to už nebylo tak dominantní, hru jsme měli pod kontrolou, ale už jsme si nevytvořili tolik příležitostí,“ dodal kouč.

Jubilejní stý zápas v reprezentaci odehrála útočnice Lucie Martínková. Vstřeleného gólu se však nedočkala. „Stý zápas jsem si užila, bylo to super. Holky mě podporovaly a snažily se mi to přihrávat před branku, ale kolikrát je lepší na to nemyslet a jen hrát, možná by ta hra byla plynulejší. Ale vysoko jsme vyhrály a užily jsme si to,“ radovala se čtyřiatřicetiletá opora Sparty. „Od první do poslední minuty jsme plnily to, co jsme měly. Předvedly jsme povedený výkon.“