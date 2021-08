Zaměstnanecká liga je fotbalová soutěž Deníku, která se hraje turnajovým systémem. Na družstva, která se umístí na medailových pozicích, čekají atraktivní ceny a také publicita.

Jako zajímavou hodnotí kapitán přípravu týmu před zahájením turnaje. „Snažíme se totiž najít čas vyhovující většině kolegů, kteří mají zájem reprezentovat naši společnost, ale zatím se nám to moc nedaří. Jsme totiž z různých směn. Naším cílem je si jít alespoň jednou kopnout do míče, než se liga rozběhne, abychom se poznali a věděli, co od koho můžeme očekávat. Uvidíme tedy, jestli se nám podaří se sejít anebo jestli do soutěže naskočíme hned naostro,“ říká s úsměvem.

Stanislav Levý, kapitán týmu United Energy.Zdroj: archiv United EnergyTým bude s největší pravděpodobností spoléhat právě na Stanislava Levého, který se věnuje jak velkému fotbalu v Žatci, tak malé kopané v Mostu. Operátor energetických zařízení bude v mužstvu obklopený kolegy, kteří se fotbalu také věnují, ať už na amatérské nebo nějaké klubové úrovni. Hrát budou i borci, kteří už mají nějaký ten věk, ale pořád se chtějí hýbat a hrají fotbal pro radost. Tým United Energy je vlastně takový zdravý mix, i proto si přeje, aby ho přišlo podpořit co nejvíce kolegů, kamarádů i rodinných příslušníků. Zájemců o reprezentaci firmy je více, než kolik umožňují pravidla turnaje, a tak výběr bude náročný.

„Samozřejmě jde především o zábavu, o možnost se setkat při sportu, který nás všechny baví. Cíl je probojovat se co nejdále a pokud získáme některou z těch lákavých cen, bude to velmi příjemný bonus. Konkuren- ční týmy nesledujeme a nijak se tím nestresujeme,“ dodává s nadsázkou kapitán týmu a zapálený fanda kopané na všech frontách. United Ener- gy půjde do každého mače na 110 procent a po jeho skončení se prý uvidí, na co jeho umění a zápal budou stačit.