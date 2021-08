Tým Snoeks automotive se na zápasy připravuje individuálně. „Jako firemní tým se společně nepřipravujeme, není to potřeba. Každý z nás již fotbal hrál či hraje, trénujeme tedy individuálně,“ řekl kapitán mančaftu Aleš Holman. Opírat se bude o borce, kteří fotbal hráli či stále hrají. „Každý hráč našeho týmu se věnuje nebo věnoval fotbalu, máme dva hráče, kteří v mládí hráli za FK Teplice. Ostatní hráči se věnují fotbalu v okresních soutěžích. Proto budeme spoléhat na celý tým a pokusíme se uhrát nejlepší možný výsledek,“ doplnil Holman.

Zaměstnanecká liga - logo.Zdroj: DENÍKSám je aktivním fotbalistou, hraje za Baník Zabrušany. „Během mládí jsem vystřídal více fotbalových týmů v teplickém okrese třeba Baník Modlany, TJ Sokol Srbice nebo TJ Oldřichov. Do minulého roku jsem se rekreačně, ale aktivně věnoval sálové kopané, kterou nám bohužel úplně omezil Covid 19, ale věřím, že se brzy dostaneme do normálu,“ doufá.

Ve Snoeksu pracuje druhým rokem jako obalový specialista a má na starost veškerý obalový materiál, návrhy balení, schvalování balení nových projektů a audity balení. Ve firmě už dříve pracoval brigádně při studiu vysoké školy. Složit tým pro Zaměstnaneckou ligu nebyl problém. „Kolegové měli velký zájem a museli jsme vybírat z většího počtu, ale nebyl problém se domluvit. Vybrali jsme nejlepší z nejlepších a sestavili jsme SNOEKS Dream team,“ řekl s úsměvem Holman.

Společnost Snoeks automotive slaví letos 65 let od svého založení, vyhrát pohár by tak bylo dvojnásob radostné .„Půjde hlavně o zábavu, při které se budeme snažit dostat co nejdál a vyhrát některou ze zajímavých cen, nejlépe tu za výhru celé soutěže,“ řekl kapitán. Za největšího soupeře v soutěži považuje tým Personna International CZ s.r.o. „Sídlí hned vedle naší firmy, proto si myslím, že mezi námi bude větší rivalita.“ Fotbal Holmana nebaví jenom hrát alei sledovat. „Na fotbal chodím koukat a sleduji ho i v televizi. Tam hlavně zahraniční soutěže. Občas si přečtu i novinky z našich pralesních soutěží,“ uzavřel.