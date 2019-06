Sobota 22. června bylo hřiště v Praze – Přední Kopanině zaslíbeno malému fotbalu. Konkrétně zde byl odehrán již 19. mezinárodní turnaj v malém fotbale s názvem Praga Cup. Tento stále prestižnější malofotbalový turnaj letos hostil celkem 40 týmů ze čtyř evropských zemí.

Nabídky na start na tomto klání využili i tři zástupci Mostecké ligy malé kopané a to týmy Atlético Most, Jablíčka Chomutov a Švejk.

Atlético Most, na turnaji startující ve složení Jan Nejedlý – brankář, David Batelka, Mihal Khaur, Adam Koudelka „C“, Svatopluk Boušek, Daniel Kasal, Jakub Kiliján, Václav Šlégr, Tomáš Kukačka a Milan Ryška, se turnaje účastnilo dokonce v pozici obhájce titulu vítěze Praga Cupu a jeho ambice tak logicky byly ty nejvyšší.

Jablíčka Chomutov, stříbrný tým Praga Cupu z roku 2017, rovněž nemohla mít vzhledem ke své kvalitě malé ambice a do turnaje vyslala sestavu – Michal Plochý – brankář, Tomáš Kunart, Lukáš Šroub „C“, David Haviar, Lukáš a Tomáš Svobodové, David Matyáš a Tomáš Banovič.

Třetí mostecký zástupce Švejk, vítěz letošního Meliss Cupu, pak nastoupil ve složení – Kamil Weisser – brankář, Jakub Chábera, Pavel Vávra „C“, Martin Hnilica, Petr Vokurka, Martin Minařík, Michal Prokop, Miroslav Braum, Jiří Ročenovič a Martin Němec.

Všichni tři mostečtí zástupci tedy do turnaje vyslali skutečnou kvalitu a výsledky tomu odpovídaly. Všechny týmy opanovaly své základní skupiny. Švejk a Jablíčka s jednou porážkou, Atlético dokonce bez ztráty bodu. Následovala vyřazovací fáze a bohužel hned její první kolo vystavilo překvapivou stopku Jablíčkům Chomutov, která tak skončila na děleném 17. – 32. místě. Atlético Most se probojovalo až do čtvrtfinále a v této fázi bohužel padlo s týmem REAL HDO Olomouc, který nakonec skončil na konečné třetí pozici.

Nejlépe si z mosteckých ve vyřazovací fázi počínal Švejk. Tento nový tým na mostecké malofotbalové scéně již několikrát osvědčil svou kvalitu a tentokrát doslova zazářil. Úspěšně zdolal všechny své soupeře v jednotlivých kolech a to včetně cenného skalpu týmu TJ Spoje Praha, vítěze posledních dvou ročníků pražské Hanspaulky, největší malofotbalové soutěže v ČR. Semifinále a finále pak měl Švejk ve znamení slovenských soupeřů. V semifinále triumfoval nad GPS Osvište 5:1, aby se ve finále postavil soupeři s názvem NŠK 1992 Bratislava. I tohoto soupeře Švejk dokázal po skvělém výkonu porazit a to v poměru 3:1. Švejk tak opět ukázal, že se na Mostecku formuje nová malofotbalová síla, se kterou bude třeba v budoucnu počítat a to jak v mostecké soutěži, tak i na republikových měřeních sil.

Obrovský úspěch této bílomodré družiny podtrhují ceny pro nejlepšího gólmana, kterou si odnesl Kamil Weisser a cena pro nejlepšího hráče turnaje, která skončila v rukou Jakuba Chábery.

Mostečtí zástupci tak na tomto turnaji opět obstáli a po Atléticu Most je to Švejk, kdo se postaral o to, že titul vítěze Praga Cupu zůstává v Mostě.

Aleš Janeček