Odehrálo se hodně zajímavých zápasů a vzhledem k systému turnaje se o celkové umístění hrálo až do konce. Plný počet bodů se podařilo získat hráčům DD Dlažkovice, obhájili tím loňské prvenství a po šesté se stali vítězi turnaje. Tento tým stejně jako pořádající DD Vysoká Pec se zúčastnil všech ročníků. Druhé místo obsadil nováček turnaje VÚ Hostouň, když prohrál jen s prvním týmem. Třetí místo patří tradičnímu účastníkovi DD Žatec, který uhrál tři výhry. Čtvrtý s dvěma výhrami byl pořádající DD Vysoká Pec a pátý s jedním bodem DD Mašťov. Jeden bod měl i domácí DD Chomutov, ale kvůli horšímu skóre je celkově šestý.

Nejlepším hráčem turnaje byla vyhlášena Mirka Jonáková DD Dlažkovice a nejlepším brankářem byla vyhlášena Sára Dunková z DD Vysoká Pec. Nejlepším střelcem se stal Erik Kico z VÚ Hostouň, který vstřelil třicet branek.

Velké poděkování patří všem, kteří se na turnaji podíleli i samotným účastníkům turnaje za jeho hladký průběh. Turnaj připravil a vedl vedoucí turnaje Pavel Fára. Futsalové zápasy řídili rozhodčí CHLMF Luboš Neumayer a Martin Jackl, pořadatelskou službu plnila Kateřina Fárová, poděkování patří i pracovníkům z DD Vysoká Pec za pomoc s organizací Věře Tomanové a Janu Novotnému.

Poděkování patří samozřejmě i partnerům turnaje, bez jejichž pomoci by se turnaj nemohl uskutečnit. Partnery turnaje byli Statutární město Chomutov, SEA Chomutov s.r.o., Altryss Most s.r.o. , Severočeské Doly a.s. Chomutov, sportovní areál Cihla Chomutov, Pila Jirkov - dřevařská výroba a Eliho nadační fond.

Sportovní den se vydařil, děti si jej užili a odměnu za své výkony v podobě cen a sladkostí obdrželi všechny mužstva. Ceny pro týmy a nejlepší jednotlivce předávali vedoucí turnaje a sekretář CHLMF Pavel Fára, ředitelka DD Vysoká Pec Libuše Houdová a předseda CHLMF Jiří Kupec.

Konečná tabulka:

1. DD Dlažkovice 5 0 0 46: 2 15

2. VÚ Hostouň 4 0 1 44: 7 12

3. DD Žatec 3 0 2 18:21 9

4. DD Vysoká Pec 2 0 3 21:14 6

5. DD Mašťov 0 1 4 4:43 1

6. DD Chomutov 0 1 5 5:51 1

Výsledky jednotlivých zápasů:

Žatec - Vysoká Pec 3 : 2 (1:1) D.Šandor, J.Balog, T.Tót - M.Borislavskiy, M.Toman, Dlažkovice - Mašťov 11 : 1 (6:0) M.Jonáková 4, M.Tonka 2, A.Demeter, J.Gábor, A.Štefan, M.Červeňák, V Kima - D Kováč, Chomutov - Hostouň 1 : 15 (0:6) M.Staněk - E.Kico 10, M.Štych 4, Š.Horváth, Žatec - Dlažkovice 0 : 12 (0:8) V.Kima 3. A.Demeter 3, M.Jonáková 3, J.Gábor 2, M.Červeňák, Vysoká Pec - Chomutov 12 : 0 (7:0) M.Toman 7, A.Dunka 4, M.Borislavskiy, Hostouň - Mašťov 16 : 0 (7:0) E.Kico 12, M.Štych 4, Dlažkovice - Chomutov 15 : 1 (9:1) V.Kima 5, M.Červeňák 3, M.Tonka 2, R.Gábor, M.Jonáková, A.Demeter, J.Gábor, A.Štefan - M.Staněk, Žatec - Mašťov 8 : 0 (4:0) T.Tót 3, N.Tót 2, D.Tót 2 J.Balog, Vysoká Pec - Hostouň 1 : 7 (0:4) M.Toman - E.Kico 4, M.Štych 3, Chomutov - Žatec 1 : 7 (1:1) M.Staněk - J.Balog 3, T.Tót 3, D.Šandor, Mašťov - Vysoká Pec 1 : 6 (1:3) J.Teru - M.Toman 5, A.Dunka, Dlažkovice - Hostouň 5 : 0 (2:0) M.Tonka 2, V.Kima 2, A.Demeter, Mašťov - Chomutov 2 : 2 (1:1) Š.Husár 2 - M.Staněk 2, Vysoká Pec - Dlažkovice 0 : 3 (0:2) A.Demeter 2, J.Gábor, Žatec - Hostouň 0 : 6 (0:4) E.Kico 4, M.Štych 2.

Nejlepší hráč: Mirka Jonáková DD Dlažkovice

Nejlepší střelec: Erik Kico DD Hostouň – 30 branek

Nejlepší brankář: Sára Dunková DD Vysoká Pec

Autor: Jiří Kupec